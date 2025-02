Avís dramàtic de Pep Guardiola abans del City-Madrid: Carlo Ancelotti li dona la raó

El Real Madrid afronta avui un dels partits més decisius de la temporada. A l'Etihad Stadium, es veurà les cares amb el Manchester City en un enfrontament clau per a les seves aspiracions a la Champions League. Els de Carlo Ancelotti encara no han aconseguit derrotar un rival del seu nivell en aquesta campanya, així que una victòria davant els "citizens" seria un cop sobre la taula.

El Real Madrid necessita d'un triomf davant un gegant europeu per convèncer la seva afició, però també ho anhela Pep Guardiola. El tècnic català està sota pressió després d'una temporada en què el seu equip ha experimentat una davallada considerable. Actualment, el Manchester City es troba en el cinquè lloc de la Premier League, cosa que ha incrementat els dubtes sobre la continuïtat de Guardiola.

Pep Guardiola, sota pressió

El partit d'avui no només representa una prova de foc per a Carlo Ancelotti, sinó també per a Pep Guardiola. El tècnic del Manchester City es troba en entredit a causa del rendiment irregular del seu equip. Tot i els grans fitxatges i el seu historial, Guardiola sap que els resultats en aquest tipus d'enfrontaments són decisius per al seu futur.

De fet, l'entrenador català no ha dubtat a reconèixer que la seva continuïtat no està al 100% garantida. En roda de premsa, Pep Guardiola va afirmar que no creu que es quedi fora de la banqueta per perdre davant el Real Madrid, però tampoc va voler mullar-se del tot. "No tinc aquesta sensació, però igual demà em fan fora al carrer", va comentar amb ironia, deixant entreveure que la seva situació no és tan segura com es podria pensar.

Carlo Ancelotti també s'ho juga

Igual que Pep Guardiola, Carlo Ancelotti també es troba en el punt de mira. Tot i el seu èxit amb el Real Madrid, el tècnic italià sap que els resultats determinen l'estabilitat d'un entrenador. Si el Madrid no aconsegueix un bon rendiment davant el Manchester City, les crítiques cap a Ancelotti podrien intensificar-se.

D'aquí que ambdós entrenadors comparteixin una situació de vulnerabilitat, on una derrota podria comportar conseqüències greus. Així, l'enfrontament entre el Real Madrid i el Manchester City no només serà crucial per a les aspiracions de tots dos equips a la Champions League. La pressió sobre Carlo Ancelotti i Pep Guardiola està al màxim i només un bon resultat pot garantir-los una mica més de temps a les banquetes de tots dos clubs.