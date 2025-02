Dramático aviso de Pep Guardiola antes del City-Madrid: Carlo Ancelotti le da la razón

El Real Madrid enfrenta hoy uno de los partidos más decisivos de la temporada. En el Etihad Stadium, se verá las caras con el Manchester City en un encuentro clave para sus aspiraciones en la Champions League. Los de Carlo Ancelotti aún no han logrado derrotar a un rival de su nivel en esta campaña, así que una victoria ante los "citizens" sería un golpe sobre la mesa.

El Real Madrid necesita de un triunfo ante un gigante europeo para convencer a su afición, pero también lo anhela Pep Guardiola. El técnico catalán está bajo presión después de una temporada en la que su equipo ha experimentado un bajón considerable. Actualmente, el Manchester City se encuentra en el quinto puesto de la Premier League, lo que ha incrementado las dudas sobre la continuidad de Guardiola.

Pep Guardiola, bajo presión

El partido de hoy no solo representa una prueba de fuego para Carlo Ancelotti, sino también para Pep Guardiola. El técnico del Manchester City se encuentra en entredicho debido al rendimiento irregular de su equipo. A pesar de los grandes fichajes y su historial, Guardiola sabe que los resultados en este tipo de encuentros son decisivos para su futuro.

De hecho, el entrenador catalán no ha dudado en reconocer que su continuidad no está al 100% garantizada. En rueda de prensa, Pep Guardiola afirmó que no cree que se vaya a quedar fuera del banquillo por perder ante el Real Madrid, pero tampoco quiso mojarse del todo. "No tengo esa sensación, pero igual mañana me echan a la calle", comentó con ironía, dejando entrever que su situación no es tan segura como se podría pensar.

Carlo Ancelotti también se la juega

Al igual que Pep Guardiola, Carlo Ancelotti también se encuentra en el foco de atención. A pesar de su éxito con el Real Madrid, el técnico italiano sabe que los resultados determinan la estabilidad de un entrenador. Si el Madrid no logra un buen desempeño ante el Manchester City, las críticas hacia Ancelotti podrían intensificarse.

De ahí que ambos entrenadores compartan una situación de vulnerabilidad, donde una derrota podría acarrear consecuencias graves. Así, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City no solo será crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la Champions League. La presión sobre Carlo Ancelotti y Pep Guardiola está al máximo y solo un buen resultado puede garantizarles algo más de tiempo en los banquillos de ambos clubes.