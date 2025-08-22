Disputa de Arda Güler en el vestuario del Real Madrid por culpa del último fichaje

Arda Güler parece que ha recuperado la confianza. Tras un curso lleno de altibajos, el centrocampista turco ha sentido por primera vez que el entrenador confía de verdad en él.

Xabi Alonso le ha dado protagonismo en el once y la afición empieza a ver en él al jugador diferencial que tanto prometía.

Sin embargo, el panorama puede cambiar en cuestión de semanas y devolverle al escenario más temido: el banquillo.

La amenaza no llega por un bajón de rendimiento, sino por la llegada de un Mastantuono que ilusiona tanto al club como a la grada.

La dirección deportiva ha apostado fuerte por una joven perla que ya pide paso y cuya presencia amenaza el rol de Güler en el equipo. Esa incertidumbre, a pocos días de cerrarse el mercado, ha encendido todas las alarmas.

Franco Mastantuono, la sombra que preocupa al turco

El nombre que genera tanta inquietud en el entorno de Güler es Franco Mastantuono. El joven argentino aterrizó en Madrid hace escasos días y ya se ha ganado elogios por parte de la directiva y del propio Alonso.

La ilusión que despierta entre la afición es enorme, y el entrenador no oculta que quiere encontrarle un espacio pronto en el once inicial.

El problema es que ese espacio podría salir de la zona que ahora mismo ocupa Güler. Para que Mastantuono juegue, el turco tendría que competir directamente con él en varias posiciones de la medular, lo que encendería una rivalidad inesperada.

En Valdebebas son conscientes de que uno de los sacrificados podría ser el propio Güler, algo que no gusta nada al internacional otomano.

El fantasma del banquillo y el miedo a repetir errores

La temporada pasada ya dejó cicatrices profundas en el ánimo de Arda Güler. Le prometieron un papel protagonista y terminó relegado al banquillo en demasiadas ocasiones, lo que incluso le llevó a buscar apoyo psicológico.

Ahora, con la irrupción de Franco Mastantuono, teme que se repita la misma historia que tanto le frustró.

El centrocampista quiere ser importante de verdad y no una opción secundaria. Sabe que el Real Madrid cuenta con intocables en el once, tanto en la medular como en ataque, lo que reduce los huecos disponibles.

La llegada del argentino, en este contexto, es un golpe que el turco no está dispuesto a asumir sin protestar.

El ultimátum de Arda Güler

Por eso, en las oficinas del club blanco ya se habla de un posible ultimátum. Arda Güler confía en mantenerse como pieza clave de Xabi Alonso, pero ha advertido que no piensa repetir una temporada a la sombra.

Si Franco Mastantuono le arrebata demasiados minutos, no descarta forzar su salida inmediata.

El turco quiere triunfar en el Santiago Bernabéu, pero no a cualquier precio. El futuro dirá si Xabi Alonso consigue encajar a ambos talentos o si el fichaje del argentino termina siendo la sentencia de un futbolista que parecía haber recuperado toda su confianza.