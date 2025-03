Oferta temptadora per a una jugadora del Barça Femení, Alexia Putellas ja ho sap

El futbol femení sempre està ple de rumors i canvis, i ara el Barça Femení afronta un moment clau. Entre les diverses qüestions pendents abans que acabi la temporada, una destaca especialment: la renovació de les seves jugadores. Entre elles, Irene Paredes, una de les figures més importants de l'equip i campiona del món amb Espanya, està al centre de l'atenció.

Els rumors sobre Irene Paredes

Des que va finalitzar el seu contracte amb el Barcelona l'1 de gener passat, Irene Paredes ha estat una jugadora lliure. No obstant això, el seu principal desig continua sent renovar el seu vincle amb el club blaugrana.

Encara que les negociacions avancen positivament, recentment ha sortit a la llum una oferta temptadora que podria canviar el curs del seu futur. Les Rayadas de Monterrey, un dels clubs més forts de la Lliga MX Femenil, estan buscant fitxar Irene Paredes per a la temporada Apertura 2025.

Aquesta situació s'ha generat després de la sortida de la capitana Rebeca Bernal de l'equip mexicà. La directiva de Monterrey busca un reemplaçament de nivell per cobrir el buit deixat per la seva històrica jugadora. I l'opció que han trobat podria ser Irene Paredes, qui no només té una gran trajectòria, sinó també un palmarès impressionant que li ha valgut el reconeixement a nivell mundial.

Per què Monterrey s'interessa per Irene?

L'experiència d'Irene Paredes és un dels majors atractius per a les Rayadas de Monterrey. Amb 33 anys, Irene Paredes té títols a La Lliga, la Division 1 Féminine, dues Champions League i diverses Supercopes d'Espanya. La seva arribada al club mexicà seria un reforç de luxe per a un equip que actualment ostenta el bicampionat de la Lliga MX Femenil.

Paredes ha jugat en equips d'elit com la Real Sociedad, Athletic Bilbao, PSG i Barça, i és clau en la selecció espanyola. La seva experiència internacional seria un valor incalculable per a l'equip regiomontà, que busca consolidar-se encara més en el continent.

La competència interna al Barça

Encara que l'oferta de Monterrey és temptadora, el futur de Paredes continua estant molt lligat al Barcelona. No obstant això, la temporada actual ha estat una mica irregular per a la jugadora. El seu rol al Barça ha estat irregular, i l'equip compta amb diverses defenses que podrien destacar la pròxima temporada.

Un dels factors que també juga a favor del Barça és la connexió d'Irene amb altres companyes de selecció, com Lucía García, qui milita a Monterrey. Companyes com Jenni Hermoso i Sandra Paños a la Lliga MX Femenil li permetrien estar a prop del seu cercle.