Se destapa el plan de Xabi Alonso con Rodrygo Goes y Vinícius Júnior en la delantera

El Real Madrid volvió a sonreír en la segunda jornada de LaLiga con un triunfo sólido por 0-3 en el Carlos Tartiere.

Los blancos mostraron madurez en un encuentro que confirma la buena dinámica de este arranque de temporada, dejando varios nombres propios sobre la mesa.

Kylian Mbappé volvió a liderar el ataque, Franco Mastantuono disfrutó de su primera titularidad y Vinícius Júnior sorprendió arrancando como suplente.

La decisión de Xabi Alonso fue la gran conversación del choque, aunque el brasileño terminó siendo decisivo.

La suplencia que marcó la noche

El técnico vasco explicó que su intención es rotar de forma constante para que todos los futbolistas se sientan útiles y preparados.

Según su criterio, no hay intocables y cada encuentro pedirá perfiles distintos. Por ello, Vinícius empezó en el banquillo y Rodrygo ocupó el puesto de titular.

Alonso dejó claro que su idea es dar minutos a los veintipico jugadores que componen la plantilla.

“Hoy Vini lo ha sido desde el banquillo y mañana puede ser titular otro”, señaló el entrenador. En este sentido, el tolosarra deja claro que con esta filosofía busca mantener un alto nivel competitivo en cada línea.

La apuesta no estuvo exenta de debate, ya que la suplencia del brasileño generó ruido. Sin embargo, su entrada tras el descanso confirmó que el técnico acertó con los tiempos.

Vinícius cambia el partido en media hora

El carioca salió con ganas de reivindicarse y fue protagonista absoluto en los últimos minutos. Robó un balón en campo rival, asistió a Kylian Mbappé para el 0-2 y culminó un contraataque conducido por Brahim para sentenciar con el 0-3.

Su actuación fue analizada por el periodista Alfredo Relaño, que destacó tanto lo positivo como lo negativo de su carácter.

“Fue otra vez el Vinícius de antes del chasco del Balón de Oro, en lo bueno y en lo malo. Afilado e incontenible, pero también inclinado a buscar líos innecesarios”, señaló el periodista.

Ese doble filo forma parte de la identidad del brasileño, capaz de desequilibrar un partido y convertirse en el centro de la polémica.

El futuro de la delantera blanca

Con el mercado a punto de cerrarse, la figura de Rodrygo sigue siendo una incógnita. Alfredo Relaño opinó que la ausencia de ofertas firmes por el paulista permitirá que siga en la plantilla y, de paso, sirva de presión interna para Vinícius Júnior.

Xabi Alonso parece convencido de que esta competencia puede sacar lo mejor de ambos jugadores.

El objetivo es recuperar la mejor versión de los dos brasileños y mantener la exigencia en una delantera que tendrá en Mbappé el referente principal.

El triunfo en Oviedo dejó claro que este nuevo Real Madrid busca crecer desde la competitividad interna, sin concesiones y con todos los jugadores preparados para responder inmediatamente.