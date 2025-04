Ni Wirtz ni Nico Paz, Santiago Solari assenyala el seu fitxatge preferit: el Madrid paga

El Real Madrid ja està prenent les primeres decisions després d'una temporada aciaga. Sense la Champions League, sense la Copa del Rei i LaLiga gairebé impossible de guanyar, el resum de l'última campanya de Carlo Ancelotti al capdavant de l'equip no està agradant. El tècnic italià, que ho ha guanyat tot en els últims anys, es despedirà del conjunt blanc una vegada finalitzi aquesta temporada.

El seu lloc serà ocupat, almenys de manera interina, per Santiago Solari, qui prendrà les regnes de l'equip durant el Mundial de Clubs. No obstant això, les decisions importants per al futur del club segueixen endavant, i Solari ja ha sol·licitat el primer traspàs per a aquest nou capítol.

Santiago Solari demana el seu primer fitxatge

Encara que la situació està en transició, Solari no ha perdut temps i ha demanat una incorporació clau per al Real Madrid. La petició no és per noms com Florian Wirtz ni Nico Paz, sinó per Franco Mastantuono.

El jove mitjapunta de River Plate ha estat relacionat amb el club blanc durant diversos mesos. No obstant això, des que Solari es perfila com el possible entrenador interí, les informacions sobre Franco Mastantuono s'han intensificat. L'argentí ha enlluernat en el seu pas per River Plate i s'ha guanyat l'interès dels grans clubs europeus, inclòs el Real Madrid.

Santiago Solari sembla ser el principal valedor de Franco Mastantuono dins del club, cosa que ha augmentat les possibilitats que el jove talent es converteixi en una nova incorporació. En concret, Florentino Pérez podria estar disposat a considerar el seu fitxatge per afrontar el Mundial de Clubs, un torneig important per al Real Madrid.

Franco Mastantuono, hola i adeu

El traspàs de Franco Mastantuono no serà barat. Es rumoreja que el seu preu podria superar els 40 milions d'euros, una xifra considerable per al Real Madrid, especialment en un context de transició. I, per si no fos prou, malgrat que Santiago Solari el vol, Xabi Alonso, que serà l'entrenador definitiu, podria tenir una opinió diferent.

Si el fitxatge es concreta, Mastantuono arribaria al club per reforçar el mig del camp, encara que és possible que, si Xabi Alonso no el vol, el jugador acabi marxant cedit per guanyar experiència.

El futur de Franco Mastantuono al Real Madrid encara està per definir, però els senyals apunten que el jove mitjapunta vestirà de blanc. Mentrestant, Santiago Solari, qui prendrà les regnes en el Mundial de Clubs, es prepara per prendre decisions clau per enfortir l'equip.