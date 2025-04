Del Barça al Reial Madrid, un altre cas Luis Figo: Carlo Ancelotti té els dies comptats

Carlo Ancelotti està passant per un moment complicat al capdavant del Real Madrid. La temporada, encara que amb bons resultats puntuals, està marcada per diversos problemes futbolístics. En defensa, el Real Madrid és l'equip que més remats a porteria ha rebut en tota la Champions League, cosa que posa en evidència la capacitat de la seva defensa.

A això se suma la falta de creació de joc, amb un centre del camp que no aconsegueix generar ocasions clares amb fluïdesa. Malgrat aquests contratemps, Carlo Ancelotti continua sent l'entrenador amb contracte fins al 2026, però la pressió sobre ell ha crescut considerablement.

La derrota a l'anada contra l'Arsenal als quarts de final de la Champions League podria ser la sentència per al tècnic italià. Si no aconsegueix remuntar l'eliminatòria en el partit de tornada, el seu futur al club quedarà en seriós perill. De fet, encara que ho aconsegueixi, sembla que està sentenciat.

El futur de Carlo Ancelotti en l'aire i la recerca d'un substitut

Malgrat el seu contracte, el Real Madrid ja està buscant un substitut per a Carlo Ancelotti. Les últimes decisions tàctiques i la falta de resultats convincents han posat en dubte la seva continuïtat.

Xabi Alonso, exjugador del club i actual entrenador del Bayer Leverkusen, és el gran favorit per prendre les regnes del Real Madrid. No obstant això, la decisió final no es prendrà fins que acabi la present temporada, cosa que ha fet que sorgeixin altres noms. Entre els possibles candidats s'ha parlat de figures com Zinedine Zidane, José Mourinho i fins i tot José Bordalás.

No obstant això, l'opció que més sedueix a Florentino Pérez és la d'un ex del FC Barcelona. Aquesta possibilitat ha causat cert enrenou, ja que, igual que va passar amb Luis Figo, el fitxatge d'un ex culer a les banquetes seria un moviment sorprenent per a molts.

Cesc Fàbregas, l'opció sorpresa de Florentino Pérez

L'opció que més interessa a Florentino Pérez és la de Cesc Fàbregas. L'exjugador del Barça, actualment entrenador del Como a Itàlia, ha sorprès a tothom amb el seu èxit a les banquetes. La seva capacitat per liderar equips i el seu coneixement del futbol d'elit li han guanyat una gran reputació.

El Real Madrid ja va intentar fitxar-lo quan era jugador, però ara Florentino Pérez el veu com el candidat ideal per reemplaçar Carlo Ancelotti. Cesc Fàbregas ha reconegut en diverses ocasions que "mai se sap" quan se li ha preguntat sobre el Real Madrid.

Aquesta declaració alimenta els rumors sobre el seu futur i el seu potencial retorn al futbol espanyol. Amb el seu èxit al Como, tot apunta que Cesc podria ser una opció viable per al Madrid, que està avaluant acuradament la seva incorporació.

El futur de Carlo Ancelotti i el Real Madrid

La temporada encara no ha acabat, però el futur de Carlo Ancelotti al Real Madrid està en l'aire. Si el club no aconsegueix títols importants, la sortida de l'italià podria ser imminent.

El Real Madrid ja té en ment diversos candidats per reemplaçar-lo i el nom de Cesc Fàbregas, malgrat ser sorprenent, està guanyant força. Florentino Pérez haurà de prendre una decisió important al final de la temporada, que podria marcar el rumb del club per als pròxims anys.