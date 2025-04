Oportunitat única per a Nico Williams: el seu rival nº 1 s'allunya del Barça, té 2 ofertes

Nico Williams s'ha convertit, sens dubte, en una de les estrelles de LaLiga. En la passada temporada va anotar 8 gols i va repartir 15 assistències, sent clau en el bon camí de l'Athletic Club. Les seves grans actuacions li van valer per rebre la trucada del seleccionador espanyol, però també per despertar l'interès del Barça.

Malgrat la gran insistència del Barça l'estiu passat, el seu fitxatge va acabar frustrant-se en l'últim moment. La delicada situació econòmica del club català va passar factura i Nico Williams va decidir quedar-se una temporada més a San Mamés per complir el seu somni. Nico desitja poder jugar una possible final de l'Europa League al seu estadi juntament amb el seu germà.

No obstant això, una vegada finalitzi la present temporada, l'Athletic sap que la seva continuïtat és gairebé utòpica i ja el donen per perdut. El Barça continua interessat en la seva contractació, que cada vegada és més factible a causa dels últims esdeveniments. Això sí, equips com PSG, Arsenal o Bayern Munic també segueixen l'habilidós extrem navarrès.

Nico Williams s'acosta al Camp Nou

No és cap secret que Nico Williams manté una gran relació d'amistat amb jugadors del Barça com Lamine Yamal i Balde. Amistat que s'ha convertit en motiu de polèmica a Bilbao. El '10' de l'Athletic mai ha amagat el seu desig de jugar juntament amb Lamine Yamal al Barça.

I, ara, el fitxatge de Nico Williams pel Barça podria fer-se realitat tenint en compte que el seu principal rival en el lloc, Raphinha, té dues propostes d'allò més interessants. La gran temporada del davanter carioca no ha passat desapercebuda per diversos equips com el Manchester City, que ofereix 100 milions. Però a més, el davanter brasiler també és pretès a l'Aràbia Saudita, des d'on haurien enviat una oferta de 80 milions per fer-se amb els seus serveis.

Raphinha rep dues ofertes milionàries

Raphinha està signant una temporada excel·lent al Barça i s'ha convertit en un intocable en l'esquema de Flick. El seu treball defensiu, capacitat per assistir, desbordament i capacitat golejadora el converteixen en peça indiscutible per al tècnic alemany. Raphinha està signant números per a la Pilota d'Or i està sent un davanter cobejat en el mercat futbolístic.

De fet, té dues grans ofertes sobre la taula. El Manchester City de Pep Guardiola el vol com a peça angular en atac del seu nou projecte. L'altra oferta prové d'Aràbia, el club en qüestió no ha transcendit, però estaria disposat a duplicar-li la fitxa actual que percep al Barça.

En cas que Raphinha acabi deixant la disciplina culer, Nico Williams podria aterrar definitivament al Camp Nou. El Barça disposaria de diners suficients per dur a terme el seu fitxatge i tindrà un paper protagonista en l'equip. Veurem què succeeix en els pròxims mesos, sembla complicat que Raphinha decideixi deixar el Barça, sempre ha afirmat el seu desig de seguir triomfant en el FC Barcelona.