Anunci oficial del Barça sobre Ronald Araujo i el seu traspàs: PSG i Juventus reaccionen

No està sent una temporada fàcil per al central uruguaià del Barça. Ronald Araújo no ha aconseguit assolir el seu millor estat de forma des que es va reincorporar amb el grup després de la seva lesió. El seu rendiment en els partits que ha disputat ha sembrat molts dubtes.

Ronald Araújo ha participat en 15 encontres amb 997 minuts de joc efectiu, marcant dos gols i repartint dues assistències. No obstant això, el charrúa ha comès una sèrie d'errors en partits com el Benfica o Girona que posen en dubte el seu futur i el seu encaix en l'esquema de Flick. L'últim dels seus errors el va cometre contra el Betis: va quedar assenyalat en el gol de Natan.

Ara arriba el tram final de la temporada on es decidiran els títols. El Barça està en lluita en les tres competicions i necessita a tots els seus jugadors amb la màxima concentració. I, per a això, Laporta ha deixat molt clar quines condicions s'han de complir perquè Ronald Araújo sigui venut.

La condició del Barça per permetre la venda de Ronald Araújo

Conscient que el seu rol aquesta temporada no seria el de titular indiscutible que va tenir en la passada amb Xavi Hernández, Ronald Araújo ja va buscar sortir al gener. En concret, equips com la Juventus i el PSG van mostrar un ferm interès en el fitxatge del central. La sorpresa va ser que finalment el charrúa acabés renovant fins al 2031; això sí, amb una apetible clàusula de 65 milions.

Ara, per evitar rumors, Laporta ha llançat un clar missatge als pretendents de Ronald Araújo: vol el pagament íntegre de la seva clàusula. El Barça dona gairebé per perdut a Araújo, així que ha posat condicions per treure el màxim benefici. Així, el club català exigeix un pagament mínim de 65 milions i que sigui realitzat en una sola transferència, cosa que alleujaria enormement l'economia culé.

El Barça es posa seriós amb Ronald Araújo

La directiva culé ha rebutjat diverses ofertes que han arribat pel central uruguaià per ser insuficients. Les ofertes en qüestió no superen els 50 milions i el plantejament del pagament ha estat fraccionar-lo en diverses vegades. Davant tal escenari, el Barça ja ha respost als pretendents de Ronald Araújo i ha posat les cartes sobre la taula: 65 milions de cop, o res.

El central culé té diversos pretendents, entre ells el Liverpool, PSG, Manchester United o Bayern Munic. Ronald Araújo té moltes possibilitats de fer les maletes aquest pròxim estiu: la seva renovació va tenir més d'estratègia que de comptar veritablement amb el jugador per a un futur. Amb la seva renovació es va evitar que pogués sortir lliure i assegurar-se un bon ingrés econòmic en una futura venda.