Confirmat, Xabi Alonso paga 25 M perquè es despedeixi del Barça: Koundé es queda sol

Si hi ha algun entrenador espanyol que hagi fet història en el futbol alemany aquest és, sens dubte, Xabi Alonso. L'entrenador del Leverkusen va treure l'equip del descens en la seva primera temporada i va conquerir la Bundesliga en la segona. Un camí de nou mesos i 34 partits en què va aconseguir 28 victòries, 6 empats i cap derrota: senzillament una temporada per emmarcar.

A més, el Leverkusen va estar molt a prop de certificar el doblet, va caure derrotat a la final de l'Europa League contra l'Atalanta. Tot i això, el nivell mostrat per l'equip alemany va ser espectacular i els seguidors del Leverkusen recordaran per molt de temps la passada temporada. Tanmateix, en l'actual campanya, el rendiment dels pupils de Xabi Alonso no és el mateix.

És cert que el Leverkusen es troba en la segona posició de la Bundesliga a sis punts del Bayern de Munic, però ni a Copa ni a Europa segueixen vius. A la Champions, els de Xabi Alonso ja han estat eliminats, mentre que a Copa han caigut a mans d'un tercera divisió. Sembla evident que els alemanys necessitaran donar-li la volta a la truita aquest estiu: s'aveïnen canvis importants.

El primer dubte queda resolt: Xabi Alonso es queda

Des de fa setmanes, el nom de Xabi Alonso està sent relacionat amb el Reial Madrid. Carlo Ancelotti, fortament criticat, té contracte fins al 2026, però aquest podria ser el seu últim any si no guanya res. Tanmateix, malgrat l'interès del club blanc, des d'Alemanya informen que el futur de l'entrenador basc estarà lligat al Leverkusen un any més.

Davant tal escenari, Xabi Alonso ja està planificant la pròxima temporada i sap que necessitarà realitzar diversos fitxatges. Alguns dels pesos pesants del Leverkusen faran les maletes i vol solucions. De fet, la sortida més probable és la de Jeremie Frimpong, l'habilidós lateral holandès agrada molt al Liverpool i que obligarà els alemanys a acudir al mercat de fitxatges.

Xabi Alonso li treu un fitxatge al Barça

La sortida de Jeremie Frimpong fa que el Leverkusen hagi de buscar alternatives per substituir amb garanties el defensa holandès. En aquest sentit, Xabi Alonso ja hauria pres una determinació: vol fitxar Andrei Ratiu, lateral dret del Rayo.

Andrei Ratiu és l'objectiu prioritari del Barça per reforçar el lateral dret, però ara s'ha colat a l'agenda del Leverkusen. Per tant, si els de Xabi Alonso acaben pagant la seva clàusula de 25 milions, els catalans hauran de buscar una altra alternativa.

Tenint en compte que Flick no compta amb el jove canterà Hèctor Fort, Koundé es quedaria sol a la demarcació. Andrei Ratiu, amb les seves magnífiques actuacions, ha cridat l'atenció dels millors clubs europeus i la seva sortida del Rayo és gairebé segura aquest proper estiu. Veurem si fa les maletes per jugar al Leverkusen o al Barça.