De l'Al-Hilal al Barça, Deco necessita 1M€ per fitxar el millor amic de Lamine Yamal

De l'Al-Hilal al Barça, Deco necessita 1M€ per fitxar ja el millor amic de Lamine Yamal

El Barça tanca Nico Williams, però fitxa l'altre gran amic de Lamine Yamal: "Adeu final a l'Al-Hilal d'Inzaghi..."

El Barça s'ha entromès de ple en l'operació i, segons ha pogut confirmar 'e-Notícies', el fitxatge podria tancar-se molt properament. Parlem de l'arribada del lateral Adam Aznou, lateral esquerre del filial del Bayern de Munic i millor amic de Lamine Yamal, qui ja té una oferta per ser culer. Aznou estava a punt d'arribar cedit a l'Al-Hilal, però el Barça s'ha ficat en la lluita i podria endur-se el lateral, que manté una gran relació amb Yamal i amb Williams