Anunci oficial, triple debut al Reial Madrid avui: Kylian Mbappé i 2 'fitxatges' més

El Reial Madrid es juga avui el pas als quarts de final del Mundial de Clubs davant la Juventus. L’equip dirigit per Xabi Alonso arriba a l’enfrontament amb confiança després de la seva brillant actuació en l’últim partit de la fase de grups. En aquell duel, els blancs van mostrar la seva millor versió: intensitat, qualitat i eficàcia; i ara volen repetir la fórmula per continuar avançant

El premi que ofereix aquesta competició va molt més enllà del prestigi. El component econòmic del Mundial de Clubs és tan atractiu que sembla gairebé obligatori que el club blanc hi sigui a les rondes finals per història, plantilla i ambició. El següent pas en aquest camí és eliminar la Juventus, en un duel que promet emocions fortes

El Reial Madrid-Juventus porta novetats

Per afrontar el repte, Xabi Alonso apostarà pel mateix onze que li va funcionar en l’últim partit. Defensa de tres, amb Rüdiger, Tchouaméni i el jove Huijsen com a pilars; i als laterals hi haurà Arnold i Fran García, aportant profunditat. I del mig del camp cap endavant, tot talent: Fede, Bellingham, Arda, Vinícius i el prometedor Gonzalo García

Un equip preparat per dominar la pilota, pressionar amunt i fer mal en atac. Però si el partit es complica, el Madrid es guarda una carta molt especial. Kylian Mbappé, el "fitxatge" més esperat per Xabi Alonso, està llest

Kylian Mbappé torna, i no és l’únic

Així ho ha confirmat Xabi Alonso a la roda de premsa prèvia: "Kylian Mbappé està bé. És una possibilitat que debuti al Mundial de Clubs. No sé quant, però hi ha possibilitats molt altes que jugui"

Kylian Mbappé encara no ha debutat sota les ordres de Xabi Alonso, i aquesta podria ser la seva primera aparició al torneig. La seva presència a la banqueta ja il·lusiona els aficionats, que esperen veure els seus primers minuts vestit de blanc al Mundial de Clubs. Però Mbappé no és l’únic que podria debutar aquesta nit

Dani Carvajal, el gran capità, torna

Dos peces clau també són de tornada: Éder Militao i Dani Carvajal. Tots dos s’han recuperat de les respectives lesions i han estat convocats. Encara és aviat perquè siguin titulars, però podrien tenir minuts si el tècnic ho considera oportú

Dani Carvajal ha declarat amb entusiasme: "Després de 9 mesos, ja estic llest per tornar a jugar. Estic disponible" Sens dubte, una gran notícia per al Reial Madrid, que ha notat en excés l’absència del seu capità

Veurem si finalment Xabi Alonso dona entrada a aquests tres noms, però el que és segur és que el seu retorn representa una injecció de moral per al grup. Kylian Mbappé, Éder Militao i Dani Carvajal, tres "fitxatges" de luxe per al tram decisiu del Mundial de Clubs. La seva mera presència ja és motiu de màxima felicitat per al madridisme