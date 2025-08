És definitiu, Xabi Alonso comunica la seva decisió a Eduardo Camavinga: 'La teva sortida...'

La situació d'Eduardo Camavinga al Real Madrid ha provocat molts rumors en les darreres setmanes. El migcampista francès encara no ha pogut debutar amb Xabi Alonso per culpa de les lesions. Mentrestant, l'equip s'enfonsa davant la necessitat d'un migcampista que ordeni el joc i aporti presència.

Molts han assenyalat Ceballos com el jugador ideal per a aquesta missió, però també hi ha veus que suggereixen Eduardo Camavinga com la millor solució. El ‘6’ del Real Madrid hauria de tenir un paper clau per l'escassetat d'efectius a la medul·lar. Tanmateix, en les darreres setmanes han començat a saltar totes les alarmes per les informacions que asseguraven que Camavinga no encaixa en els plans de Xabi Alonso.

Xabi Alonso comunica la seva decisió a Eduardo Camavinga

S'ha dit que Xabi Alonso no comptava amb Eduardo Camavinga perquè no tenia lloc en el seu sistema tàctic. Tanmateix, el tècnic del Real Madrid ha preferit mantenir una xerrada privada amb el jugador per explicar-li la veritat. "La teva sortida és impossible, no et deixarem marxar per menys de 1.000 milions, que és el preu de la teva clàusula", va ser el missatge que va oferir.

Aquesta conversa aclareix moltes incògnites. Malgrat el soroll mediàtic, Xabi ha deixat clar que Eduardo Camavinga serà important al Real Madrid. A més, l'entorn del club també confirma que no hi ha intenció de desprendre's del jugador.

Eduardo Camavinga, un perfil únic

La polivalència i la capacitat física d'Eduardo Camavinga són molt ben valorades per Xabi Alonso. Tot i que ha patit diverses lesions, el tècnic confia en el seu talent i evolució si manté el compromís. El missatge és que seguirà al Real Madrid i que serà una peça important de l'equip per les seves característiques.

Xabi Alonso considera que el seu rol és necessari per a una medul·lar ja poblada. Jugadors com Valverde, Tchouaméni, Bellingham i Güler completen un centre del camp competitiu, però mancat de físic i treball defensiu. En aquest aspecte, la presència d'Eduardo Camavinga suposa una benedicció per al Real Madrid.

Nova oportunitat per a Eduardo Camavinga

El missatge del Real Madrid és clar: Eduardo Camavinga no serà venut aquest estiu. Xabi Alonso el veu com una peça valuosa per la seva polivalència. I el francès té una gran oportunitat davant dels seus ulls per consolidar-se al Bernabéu.

La temporada serà decisiva per a Camavinga, que necessita continuïtat i bones sensacions físiques. El pla és que competeixi i es guanyi una major presència a l'onze blanc. Però, per sobre de tot, el gran objectiu del club és que deixi enrere els seus constants episodis de lesions.