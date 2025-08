Es definitivo, Xabi Alonso comunica su decisión a Eduardo Camavinga: 'Tu salida...'

La situación de Eduardo Camavinga en el Real Madrid ha provocado muchos rumores en las últimas semanas. El centrocampista francés todavía no ha podido debutar con Xabi Alonso por culpa de las lesiones. Mientras tanto, el equipo se hunde ante la necesidad de un mediocentro que ordene el juego y aporte presencia.

Muchos han señalado a Ceballos como el jugador ideal para esa misión, pero también hay voces que sugieren a Eduardo Camavinga como la mejor solución. El ‘6’ del Real Madrid debería tener un papel clave por la escasez de efectivos en la medular. Sin embargo, en las últimas semanas han empezado a saltar todas las alarmas por las informaciones que aseguraban que Camavinga no encaja en los planes de Xabi Alonso.

Xabi Alonso comunica su decisión a Eduardo Camavinga

Se ha dicho que Xabi Alonso no contaba con Eduardo Camavinga porque no tenía sitio en su sistema táctico. Sin embargo, el técnico del Real Madrid ha preferido mantener una charla privada con el jugador para contarle la verdad. "Tu salida es imposible, no te dejaremos salir por menos de 1.000 millones, que es el precio de tu cláusula", fue el mensaje que ofreció.

Esta conversación despeja muchas incógnitas. A pesar del ruido mediático, Xabi ha dejado claro que Eduardo Camavinga será importante en el Real Madrid. Además, el entorno del club también confirma que no hay intención de desprenderse del jugador.

Eduardo Camavinga, un perfil único

La polivalencia y la capacidad física de Eduardo Camavinga son muy bien valoradas por Xabi Alonso. Aunque ha sufrido varias lesiones, el técnico confía en su talento y evolución si mantiene el compromiso. El mensaje es que seguirá en el Real Madrid y que será una pieza importante del equipo por sus características.

Xabi Alonso considera que su rol es necesario para una medular ya poblada. Jugadores como Valverde, Tchouaméni, Bellingham y Güler completan un centro del campo competitivo, pero falto de físico y trabajo defensivo. En este aspecto, la presencia de Eduardo Camavinga supone una bendición para el Real Madrid.

Nueva oportunidad para Eduardo Camavinga

El mensaje del Real Madrid es claro: Eduardo Camavinga no será vendido este verano. Xabi Alonso lo ve como una pieza valiosa por su polivalencia. Y el francés tiene una gran oportunidad ante sus ojos para asentarse en el Bernabéu.

La temporada será decisiva para Camavinga, que necesita continuidad y buenas sensaciones físicas. El plan es que compita y se gane una mayor presencia en el once blanco. Pero, por encima de todo, el gran objetivo del club es que deje atrás sus constantes episodios de lesiones.