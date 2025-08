Gir radical amb Rodrygo, nou preu: ja no són 100 M€, el Madrid facilita la seva sortida

La situació de Rodrygo al Real Madrid travessa un dels seus moments més crítics. Tot i ser un dels jugadors amb més qualitat de la plantilla, la seva manca d'encert en l'última temporada ha desfermat nombroses crítiques. El seu rendiment sobre la gespa ha deixat molt a desitjar, generant dubtes sobre la seva continuïtat entre l'afició i la directiva.

Rodrygo, considerat una peça clau en campanyes anteriors, ha vist com el seu protagonisme es desvaneix. El seu rendiment tan per sota del que s'esperava ha posat en qüestió el seu rol després de l'arribada de Xabi Alonso. Davant d'aquest escenari, la seva sortida del Real Madrid ja no sembla gens descabellada.

Rodrygo, assenyalat

En el recent Mundial de Clubs, Xabi Alonso va donar una senyal clara sobre el poc pes de Rodrygo en els seus plans. L'‘11’ només va ser titular en el primer partit del torneig. A partir d'aquell moment, pràcticament va desaparèixer del camp.

A més, la presència creixent de jugadors com Gonzalo García i l'arribada imminent de Franco Mastantuono intensifiquen la competència en la seva posició. Aquesta sobreoferta en atac deixa Rodrygo amb menys oportunitats, fet que obliga Florentino Pérez a forçar la seva sortida.

Aquesta situació ha marcat un punt d'inflexió per a la cúpula del Real Madrid. La manca de minuts de Rodrygo en una competició internacional tan rellevant ha deixat clar que Xabi Alonso no compta amb ell. I no només això, ja que ha demostrat que, potser, Florentino és massa innocent pensant que pot obtenir 100 milions amb la seva venda.

Els 100 milions que mai van arribar: el mercat rebaixa el preu de Rodrygo

Inicialment, el Real Madrid va fixar el preu de sortida de Rodrygo en 100 milions d'euros. Equips com Liverpool, Manchester City, Bayern o Chelsea van mostrar interès. Tanmateix, cap d'aquestes entitats va formalitzar una oferta al nivell exigit.

Amb el mercat avançant i sense propostes oficials per aquestes xifres, Florentino Pérez ha pres una decisió estratègica. S'ha produït una rebaixa notable del preu de sortida. Ara, per 75 milions fixos més 10 en variables, Rodrygo podria abandonar el Bernabéu.

Aquest nou import suposa una aposta més realista en el context actual. Es reconeix que els 100 milions inicials eren excessius davant la manca de demanda. La baixada busca facilitar la seva venda sense forçar l'escenari ideal del club.

Aquesta evolució situa Rodrygo en una cruïlla. D'una banda, pot reaparèixer al mercat com una opció viable per a grans clubs. De l'altra, ha d'avaluar si prefereix quedar-se i lluitar per minuts sota Xabi Alonso, quelcom que, des de fora, sembla complicat.