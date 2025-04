Confirmat, l'Aràbia Saudita ve a per 3 del Barça: 'Ronald Araújo és el primer'

El Barça enfronta un estiu crucial per equilibrar els seus comptes i complir amb les normes de Fair Play. A pesar dels esforços de Joan Laporta i la seva directiva, el club continua tenint dificultats econòmiques. Per fer front a fitxatges, renovacions i inscripcions, Laporta sap que ha de realitzar una gran venda, i Aràbia Saudita pot ser la solució que tant de temps porta buscant.

Ronald Araújo, el favorit per dir adeu al Barça

El Barça necessita ingressar una gran quantitat de diners aquest estiu, i un dels noms més sonats és el de Ronald Araújo. El defensor uruguaià ha estat clau en els últims anys, però la seva sortida podria representar més de 60 milions d'euros per al club. La seva venda seria una de les operacions més rendibles, i per això, és un dels principals candidats per sortir.

A més, després de l'arribada de Flick a la banqueta culer, Ronald Araújo ha perdut la seva condició de titular indiscutible, cosa que podria facilitar la seva sortida. Davant tal escenari, sorgeix amb força l'interès d'Aràbia Saudita en el central charrúa del FC Barcelona. L'Al-Nassr vol comptar amb els seus serveis i planeja realitzar una gran oferta aquest estiu, però no és l'únic crack culer que serà temptat pels milions d'Aràbia.

Aràbia Saudita apunta a diversos jugadors del Barça

Aràbia Saudita ha posat els ulls en diverses figures clau del Barça, i Ronald Araújo és el més destacat. L'Al-Nassr, equip de Cristiano Ronaldo, ha mostrat interès en el seu fitxatge. Ara bé, més enllà d'Araújo, hi ha altres dos cracks que també rebran propostes des d'Aràbia aquest estiu.

L'Al Hilal està molt interessat en Raphinha, mentre que l'Al-Ittihad té en el punt de mira Frenkie de Jong. Els equips saudites han demostrat el seu poder econòmic i estan disposats a oferir xifres elevades per fer-se amb els pilars del Barça. Aquesta situació posa Laporta en una cruïlla sobre qui han de romandre al club i qui poden ser sacrificats per raons financeres.

La pressió sobre Laporta és gran, i les decisions que prengui aquest estiu marcaran el rumb del Barça. A pesar dels esforços per retenir les seves estrelles, la realitat econòmica fa que algunes sortides siguin inevitables. Ronald Araújo, Raphinha i Frenkie de Jong són noms clau que podrien sortir rumb a Aràbia Saudita en funció de les ofertes que arribin a les oficines del club català.