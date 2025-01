De 85 a 25M, el Barça truca a Marcus Rashford i fa oficial el fitxatge: 'Hi ha un...'

Marcus Rashford, davanter del Manchester United, no està còmode sota la tutela de Rúben Amorim i, per tant, està disposat a sortir cedit del club anglès per fitxar pel Barça. Marcus Rashford es va oferir al Barça a través de diversos intermediaris i el club culer, liderat per Joan Laporta, no s'ho ha pensat ni un moment: l'anglès està fitxat. La idea del Barça és clara: Marcus Rashford, que va arribar a costar 85 milions d'euros, arribarà al bloc de Flick cedit i amb una opció de compra obligatòria de 25M€.

El Barça ha tornat a l'1:1 de LaLiga EA Sports i, per tant, està en disposició de tancar nous fitxatges, que s'aniran confirmant durant la pròxima setmana. El mercat de fitxatges ja està obert i, per tant, el Barça ja ha posat el focus en acudir-hi per operar, per primera vegada en anys, amb més tranquil·litat. L'objectiu del Barça és assegurar l'arribada de Marcus Rashford, que vol sortir del Manchester United i que només somia amb vestir la samarreta culer aquest mateix gener de 2025.

Ara bé, el Barça confirma que Marcus Rashford no serà l'únic atacant que fitxarà pel Barça durant aquest mercat de fitxatges d'hivern. Joan Laporta sap que, si es tanca la sortida de Ronald Araújo, el club tindrà molt més marge salarial i vol aprofitar-ho per tancar l'arribada d'una altra estrella mundial. El fitxatge de Marcus Rashford, com avancem a 'e-Notícies', està tancat a l'espera que es confirmin els últims detalls, però l'anglès no serà l'únic reforç d'hivern.

El Barça, liderat per Joan Laporta, ha tornat a l'1:1 i es disposa a acudir al mercat de fitxatges d'hivern per fitxar talent ofensiu que elevi el nivell actual. Després d'aconseguir la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, el Barça ja ha avançat al següent repte, que es basa en fitxar el davanter anglès del Manchester United Marcus Rashford. El Barça sap que està a prop de segellar la venda de Ronald Araújo, amb propostes de la Premier i de la Serie A, i, per tant, tindrà diners per Marcus Rashford.

El Barça està amb la moral pels núvols i vol aprofitar el bon moment del grup, ja classificat per a la final de la Supercopa, per convèncer estrelles mundials. Una d'aquestes estrelles és, ni més ni menys, que Marcus Rashford, qui ja té una proposta formal per part del Barça de Joan Laporta. Marcus Rashford està decidit, però el curiós és que el Barça no tancarà el mercat de fitxatges d'hivern aquí: vol un altre atacant, Laporta no es conforma només amb Marcus Rashford.

Marcus Rashford ha perdut molt valor de mercat i busca aterrar en un nou conjunt per realçar la seva carrera esportiva. El davanter anglès, especialista de banda, no està gens còmode al Manchester United de Rúben Amorim i, per tant, veuria amb molt bons ulls fitxar pel Barça de Flick. L'operació es va començar a encarrilar aquest passat divendres i, aquest mateix dissabte, totes les parts ja s'han emplaçat a una reunió que ha estat confirmada: fitxatge del tot tancat.

El Barça ha viscut jornades complicades i intenses, però tot s'ha calmat a Can Barça i, a més, els nous fitxatges ja es van tancant a poc a poc. L'últim en quedar confirmat ha estat obra de Joan Laporta: el Barça es prepara per fer oficial el fitxatge de Marcus Rashford, cedit amb opció de compra obligatòria de 25M. El Barça ja va voler fitxar Marcus Rashford fa alguns estius, però tenia un contracte llarg amb el Manchester United i això ho va complicar tot: ara la situació és molt diferent.

El Barça va trucar a Marcus Rashford i ja ha fet oficial, de portes endins, el seu fitxatge. Ara bé, el davanter anglès, que haurà de guanyar-se un lloc amb Flick, no serà l'únic fitxatge del Barça en aquest mercat de fitxatges. I és que, segons ha pogut saber 'e-Notícies', el Barça s'ha posat en contacte amb Khvicha Kvaratskhelia, davanter que ha demanat sortir del Nàpols aquest hivern: fitxatge en camí.