Petició urgent de Wojciech Szczesny abans de la final de la Supercopa: 'Que vinguin...'

Wojciech Szczesny serà l'encarregat de defensar la porteria del FC Barcelona a la final de la Supercopa d'Espanya.

El porter polonès, que va arribar al club l'estiu passat, va venir amb la intenció de ser una peça clau en l'esquema de Hansi Flick. La seva experiència i veterania agradaven molt a la directiva, ja que consideraven que podria consolidar la defensa blaugrana en un moment de transició.

El fitxatge de Szczesny va ser una aposta estratègica del Barça. Sense equip en aquell moment, va arribar com a agent lliure per reforçar una posició que necessitava estabilitat després de la lesió de Marc-André ter Stegen.

El polonès s'ha guanyat finalment la confiança de Flick per poder optar a la titularitat. A més, el porter li hauria expressat al tècnic la seva preferència per reforçar la rereguarda.

L'adéu d'Araújo preocupa a Szczesny

La tranquil·litat defensiva del FC Barcelona podria veure's compromesa amb la possible sortida de Ronald Araújo.

El central uruguaià, un dels pilars de la defensa, estaria més a prop que mai de sortir del club blaugrana. Aquest moviment deixaria un buit que preocupa a Szczesny, conscient que la defensa blaugrana podria ressentir-se sense un reforç immediat.

Després de conèixer la situació, Szczesny ha parlat directament amb Hansi Flick per demanar que s'avanci el fitxatge de Jonathan Tah. En concret, li ha deixat clar que vol que l'alemany "vingui al gener" si es produeix la sortida de l'uruguaià.

El central alemany, actualment al Bayer Leverkusen, té un principi d'acord amb el Barça per arribar a l'estiu a cost zero. No obstant això, la sortida d'Araújo podria precipitar la seva arribada al Camp Nou al gener.

Jonathan Tah, la solució per a la defensa

Jonathan Tah és el perfil ideal per reforçar la defensa que vol el tècnic del FC Barcelona. Amb 27 anys, el central alemany combina físic, experiència i lideratge, característiques que Flick valora especialment.

La seva incorporació al gener permetria cobrir la possible marxa de Ronald Araújo i alleujar la càrrega de treball de Szczesny, qui tindria més responsabilitat sense un central del seu nivell.

No obstant això, la decisió no depèn només del cos tècnic. Deco, director esportiu del club, està avaluant la possibilitat de negociar amb el Bayer Leverkusen per avançar l'arribada de Tah.

Això implicaria un cost econòmic que el Barça ha de valorar acuradament en un moment de restriccions financeres.

Flick i Szczesny, en la mateixa línia

Hansi Flick comparteix la preocupació de Szczesny i considera prioritari reforçar la defensa al gener. La Supercopa d'Espanya serà una prova important, però la planificació del mercat d'hivern serà clau per mantenir l'equip competitiu.

El Barça haurà de moure's ràpid per evitar que l'adéu de Ronald Araújo desequilibri l'estructura defensiva. Les pròximes setmanes seran decisives.