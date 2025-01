Deco vigila al nou Joao Félix: juga a Portugal i Simeone també el vol

Deco té clar des de fa bastant temps que la prioritat absoluta del Barça per al pròxim mercat de fitxatges ha de ser reforçar la parcel·la ofensiva. Concretament, desitja millorar les prestacions que ofereix Raphinha per la banda esquerra amb un extrem de primer nivell. El seu gran favorit és Luis Díaz, del Liverpool, però sap que el seu fitxatge és gairebé impossible a nivell econòmic, així que ja està buscant altres opcions més assequibles.

Per la seva banda, Simeone també està molt atent al que succeeix al mercat i les oportunitats que van sorgint. L'Atleti viu un moment dolç, però el Cholo vol més i ja està pensant en reforços de cara a la pròxima temporada. I, curiosament, tant Deco com el tècnic argentí s'han fixat en el mateix candidat: el nou Joao Félix.

El record de Joao Félix segueix present

Joao Félix va arribar a l'Atlètic de Madrid procedent del Benfica com la gran promesa del futbol portuguès a canvi de més de 120 milions d'euros en un traspàs rècord. Va ser el més car de la història rojiblanca i ràpidament va demostrar el seu enorme talent amb detalls d'autèntic crack. No obstant això, amb el pas de les jornades, el lusità no va acabar d'adaptar-se a les exigències de Simeone i va haver de sortir.

En una de les seves escapades va acabar al Barça. Deco va apostar molt fort per aconseguir la seva cessió i Joao Félix va poder complir el seu somni de vestir la samarreta del Barça. Durant el seu temps al Camp Nou també va deixar grans pistes de la seva qualitat, però no va aconseguir convèncer la directiva, que no va renovar la seva cessió.

Actualment, després de passar per dos dels equips més grans d'Espanya, Joao Félix intenta rellançar la seva carrera al Chelsea. I mentre, a Portugal, en aquest cas a l'Oporto, continuen sortint nois amb molt potencial que aspiren a ocupar el tron que Joao no ha estat capaç d'ocupar. Deco i Simeone ho saben, i per això han centrat tota la seva atenció en Rodrigo Mora.

Rodrigo Mora, el nou Joao Félix

Rodrigo Mora és un talent diferencial. Amb només 17 anys ja ha debutat a la màxima categoria del futbol portuguès marcant i assistint. De fet, s'ha convertit en el més jove en aconseguir marcar i assistir en el mateix partit.

Davant d'aquestes actuacions, Deco i Simeone ja han posat els seus ulls en Rodrigo Mora. El jove extrem pot actuar en qualsevol part de la zona ofensiva, destacant per la seva gran classe, maneig de pilota i visió de joc. Sens dubte, Rodrigo Mora està cridat a protagonitzar la pròxima gran venda de l'Oporto.

Veurem què succeeix finalment, però és evident que Rodrigo Mora està cridant l'atenció. Per ara, el seu valor de mercat és de només 10 milions, però Zubizarreta, director esportiu de l'Oporto, es va avançar a tots i el va renovar fa ja algunes setmanes. Així, la seva clàusula ha augmentat fins als 45 milions, i podria fer-ho encara més en funció d'objectius fins a assolir els 80.