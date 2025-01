Caos al Barça! El cas Dani Olmo es repeteix: 'No pot jugar ni pot anar-se'n a...'

El de Dani Olmo està assolint uns límits realment insospitats. El passat 31 de desembre, molts aficionats del FC Barcelona van arribar a prendre el raïm pendents del que succeïa amb el futur del '20'. I és que, tal com estipula el reglament, un futbolista no pot tramitar dues vegades la seva llicència en la mateixa campanya, així que ara mateix Olmo és agent lliure.

Recordem que Dani Olmo va ser fitxat el passat estiu. Va arribar procedent del Leipzig a canvi de 55 milions d'euros i ràpidament va demostrar que el FC Barcelona no s'havia equivocat pagant una quantitat tan elevada pel seu traspàs. En els seus primers partits va anotar diversos gols importants, i malgrat que la seva efectivitat ha disminuït amb el pas de les jornades, sempre deixa detalls de classe mundial.

És per això que el fet que no pugui jugar a partir d'ara és un drama per al FC Barcelona. Dani Olmo és l'enllaç perfecte de Flick per connectar la medul·lar amb la zona d'atac, però ara haurà de sobreviure sense ell. És cert que les altes esferes del club encara confien a poder inscriure Olmo, però ara mateix sembla més una quimera que una realitat.

Danys col·laterals en el cas Dani Olmo

Cap aficionat culer vol que Dani Olmo marxi, però la realitat és que el Barça va deixar aquesta possibilitat a l'aire el passat estiu quan va establir les condicions del fitxatge. Per començar, segons el contracte del '20', el club ha d'afrontar íntegrament el pagament del traspàs encara que acabi marxant gratis ara. I no només això, ja que succeeix el mateix amb el salari del jugador.

Per tant, si Dani Olmo no pot ser inscrit definitivament i marxa, posarà en seriosos problemes el Barça. Però més enllà del que succeeix amb el mitjapunta, Deco i Laporta van cometre un error encara pitjor amb Pau Víctor. L'ariet català va fitxar pel club culer procedent del Girona, però segons estipula el seu contracte, no podrà sortir del FC Barcelona sota cap circumstància.

Pau Víctor, atrapat

Mentre Dani Olmo es va assegurar una via d'escapament tement que el Barça no pogués inscriure'l, Pau Víctor està atrapat. No podrà jugar si no es completa la seva inscripció, però tampoc podrà marxar cedit a un altre club. El dilema és que té contracte, però no fitxa, així que LaLiga no podria tramitar ni el seu traspàs a un altre club ni la seva cessió perquè pugui seguir jugant.

Sens dubte, un greu error que podria condemnar a Pau Víctor a la graderia durant els pròxims 6 mesos. És cert que no juga gaire, però més enllà d'això no és una situació gens agradable. Veurem què succeeix, però el cert és que el FC Barcelona i Pau Víctor es troben en un carreró sense sortida.