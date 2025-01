Deco i Joan Laporta volen fer fora l'ovella negra del Barça: Xavi Hernández ja va avisar

Durant les últimes temporades, el Barça ha viscut moments realment il·lusionants amb Xavi Hernández al capdavant. El de Terrassa va apostar per La Masia en un moment de màxima dificultat i ara Flick és qui està recollint els fruits de la seva gran feina. Tanmateix, com tots recordem, la seva etapa a la banqueta culé va acabar de manera abrupta després de ser destituït per sorpresa després d'una reunió entre Deco i Joan Laporta.

Malgrat el final inesperat, Xavi Hernández va deixar empremta al FC Barcelona. Va prendre certes decisions complicades, però necessàries, com la venda de Dembélé, Mingueza o Coutinho. Però també va ser clau per al debut de Lamine Yamal i Pau Cubarsí, i per a la consolidació de Gavi i Pedri.

Sens dubte, podem dir que la tasca de Xavi Hernández no va ser tot el valorada que mereixia. I és que, a més de tot el mencionat anteriorment, Xavi també va ser clau per identificar la poma podrida del Barça. En el seu dia ja va haver de sortir veient que no jugaria i ara, dos anys després, Deco i Laporta volen activar la seva venda al gener.

Deco i Joan Laporta volen fer-lo fora del Barça: Xavi Hernández ja va avisar

Malgrat les moltes entrades i sortides que van tenir lloc amb Xavi Hernández, la més destacada va ser la de Pablo Torre. El mitjapunta càntabre va aterrar al Camp Nou com la gran promesa del futbol espanyol, però després d'una primera temporada en què gairebé no va jugar va haver de marxar cedit. Va acabar al Girona, on tampoc va poder jugar de manera regular.

Ara, Pablo Torre està de tornada al Barça convertit en un problema per a Deco i Joan Laporta. Mentre que Flick considera que pot aportar en situacions puntuals, els directius opinen que la seva sortida és gairebé obligatòria. L'ex del Racing ja va tenir problemes durant l'etapa de Xavi Hernández, i segons informa El Nacional, "segueix sent constantment assenyalat i criticat per la seva vida nocturna".

Pablo Torre se'n va al gener: el seu destí està a LaLiga

La sortida de Pablo Torre ha posat d'acord Deco i Joan Laporta, per tant, malgrat l'opinió de Flick, la seva marxa està pràcticament assegurada. Se n'anirà cedit, això sí, amb l'esperança que redreci el rumb i pugui tornar al Barça en el futur. Això sí, encara falta per saber quin serà el seu destí.

Ofertes no li falten, ja que Girona, Real Sociedad, Betis, Getafe, Sevilla i València han preguntat per la seva situació. De moment, Pablo Torre segueix entestat a seguir al Barça fins a final de curs, però tot fa indicar que se n'anirà al gener. Veurem què succeeix, però està clar que Xavi Hernández no es va equivocar al no comptar amb ell.