Messi truca a Pep Guardiola per donar-li les gràcies: Fitxatge TOP per a l'Inter de Miami

Lionel Messi i Pep Guardiola van ser els artífexs de l'etapa més brillant del FC Barcelona. Junts, van portar l'equip a conquerir nombrosos títols, inclòs el triplet històric de 2009.

La relació entre ambdós és excel·lent i, malgrat el pas del temps i els camins diferents que han triat, es tenen molt respecte. Messi es va convertir en l'estrella sota la direcció de Pep Guardiola, qui va saber treure el millor de l'argentí en la seva millor versió.

Avui en dia, ambdós viuen situacions molt diferents. Messi gaudeix d'un moment dolç a la MLS, mentre que Guardiola travessa una de les temporades més complicades de la seva carrera. No obstant això, els seus camins podrien tornar a creuar-se a causa d'un jugador en comú: Kevin De Bruyne.

Messi a la MLS: sense la pressió d'Europa, però amb un objectiu clar

Lionel Messi, després de la seva sortida del FC Barcelona el 2021, va arribar a l'Inter de Miami per seguir gaudint del futbol en un entorn menys competitiu. A la MLS, l'argentí juga sense la mateixa pressió que a Europa, però continua mostrant aquesta espurna característica que li permet marcar la diferència.

Als seus 36 anys, continua sent superior a la resta dels jugadors de la lliga i ha portat l'Inter de Miami a noves altures. Encara que la seva adaptació a la MLS ha estat exitosa, l'objectiu de Lionel Messi continua sent el Mundial de 2026.

L'astre argentí vol arribar a la cita mundialista en plenes facultats físiques i seguir sent un referent per a la selecció argentina. Mentrestant, a la MLS continua demostrant que, malgrat els anys, continua sent un dels millors jugadors del món.

Pep Guardiola i la crisi del Manchester City

D'altra banda, Pep Guardiola està vivint la temporada més complicada de la seva carrera. El Manchester City travessa una greu crisi de resultats. Malgrat la seva enorme plantilla, l'equip no aconsegueix trobar el rendiment esperat i la situació s'ha tornat crítica.

Actualment, el City corre el risc de quedar-se sense plaça per a la pròxima Champions League, cosa que afectaria greument els plans de Guardiola. La pressió sobre el tècnic és alta, ja que l'exigència del Manchester City per guanyar títols és constant.

El possible fitxatge de Kevin De Bruyne i el nexe entre Messi i Guardiola

Encara que ambdós travessen moments diferents, Messi i Guardiola podrien tornar a coincidir per un element en comú: Kevin De Bruyne.

El migcampista belga ha anunciat que deixarà el Manchester City a final de temporada i el seu destí podria estar a la MLS, amb l'Inter de Miami com una opció principal.

Messi, qui estaria encantat de comptar amb De Bruyne al seu equip, intentarà convèncer David Beckham, propietari de l'Inter de Miami, per fer un esforç per fitxar-lo.

Si aquest fitxatge es concreta, seria una dupla històrica a la MLS, amb Lionel Messi i Kevin De Bruyne formant un equip capaç de dominar la lliga nord-americana.

La possible arribada de De Bruyne a Miami podria marcar l'inici d'una nova etapa per a l'Inter. En qualsevol cas, el vincle entre Lionel Messi i Pep Guardiola està demostrat que seguiria vigent, encara que ambdós deixin el futbol professional.