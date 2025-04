David Alaba i Ferland Mendy, sentenciats: el Reial Madrid paga 8 M€ per un altre lateral

Dimarts passat, el Real Madrid va caure derrotat a l'Emirates Stadium. En aquest encontre, la baixa de Ferland Mendy va obligar a Carlo Ancelotti a apostar per David Alaba per ocupar el costat esquerre.

Tanmateix, l'actuació de l'austríac va deixar molt a desitjar. Encara que és un dels defensors més complets del món, en aquesta posició no va aconseguir brillar.

El seu rendiment va ser pobre, especialment en els duels individuals i en les cobertures defensives. Aquest rendiment ha portat el Real Madrid a reconsiderar les seves opcions per al lateral esquerre, ja que la posició continua sent vulnerable.

La situació dels laterals esquerres al Real Madrid

Actualment, el Real Madrid compta amb dos laterals esquerres purs: Ferland Mendy i Fran García. Tanmateix, ambdós han demostrat ser poc fiables pel que fa a consistència.

Mendy, encara que un jugador defensiu sòlid, no ha aconseguit mantenir-se al nivell esperat, i la seva capacitat ofensiva és limitada. Per la seva banda, Fran García ha mostrat destells de qualitat, però no ha aconseguit afiançar-se com a titular indiscutible.

A més d'ells, l'equip també compta amb David Alaba i Eduardo Camavinga, que poden actuar en aquesta demarcació. Tot i així, cap dels quatre jugadors esmentats ha convençut completament en la posició.

La recerca d'una alternativa que convenci

Davant la manca de solucions definitives, Florentino Pérez ha decidit actuar i reforçar el lateral esquerre en el pròxim mercat de fitxatges. El club blanc està decidit a incorporar un jugador que pugui competir amb Ferland Mendy i Fran García.

L'objectiu és que sigui capaç d'oferir més fiabilitat i qualitat en aquesta posició. Durant mesos, s'ha parlat d'Alphonso Davies com una opció ideal per al Real Madrid.

Tanmateix, la seva renovació amb el Bayern de Munic i una posterior lesió l'han deixat fora dels plans de Florentino Pérez, que ha centrat la seva atenció en altres alternatives.

El retorn de Miguel Gutiérrez al Real Madrid

Una de les opcions que ha guanyat força en els últims dies és el retorn de Miguel Gutiérrez al Real Madrid. El defensa madrileny, format a 'La Fábrica', ha brillat en la seva cessió al Girona i ha demostrat que té el nivell necessari per ser titular.

Florentino Pérez està disposat a pagar vuit milions d'euros per recuperar Miguel Gutiérrez aquest estiu i donar-li l'oportunitat de demostrar la seva qualitat.

Amb la seva experiència a LaLiga i la seva habilitat per pujar per la banda, Miguel Gutiérrez podria ser la solució que tant necessita el Real Madrid.

Amb el madrileny de 23 anys cada cop més a prop de tornar, el futur del costat esquerre al Real Madrid podria canviar. Si res no es torça, podria ser titular en un futur proper, mentre que Ferland Mendy i Fran García perdrien protagonisme.