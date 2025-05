Traïció al Camp Nou! Lamine Yamal s'acomiada del seu amic, se'n va al Reial Madrid.

En les últimes hores, la sorpresa i la incredulitat han dominat en l'entorn del FC Barcelona. Especialment en el cercle més proper de Lamine Yamal. I és que la jove promesa culé s'ha assabentat que el seu gran amic podria canviar el Camp Nou pel Santiago Bernabéu, un traspàs completament inesperat.

El mercat de fitxatges és a la volta de la cantonada i el club català necessita realitzar diversos moviments clau. Entrades i sortides seran les protagonistes durant els pròxims mesos. I Lamine Yamal, que pensava que podria tenir certa influència en les decisions estratègiques, s'ha adonat que no serà així.

Lamine Yamal és el millor i Laporta ho sap

Lamine Yamal està vivint un moment clau: després d'una temporada espectacular, ara el seu focus està en renovar el seu contracte. L'astre format a La Masia té data per signar: el pròxim 13 de juliol, dia en què compleix 18 anys. I ho farà sota unes condicions molt concretes, ja que passarà a ser un dels futbolistes millor pagats del Barça malgrat la seva extrema joventut.

La directiva culé, amb Joan Laporta al capdavant, i Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, coneixen la importància del '19' per al futur del club català. Volen que se senti còmode i valorat, però no tot és felicitat per al jove talent. Un dels seus desitjos no es complirà: el seu gran amic, Nico Williams, jugarà al Bernabéu i no al Camp Nou.

Nico Williams deixa tirat a Lamine Yamal: sona per al Real Madrid

Aquest mateix dilluns, Joan Laporta va confirmar públicament que Nico Williams ja no estava a la llista d'objectius del FC Barcelona. Un anunci que ha ressonat amb força al Bernabéu. Des d'allà, Florentino Pérez prepara la reconstrucció del Real Madrid amb moviments clars.

El president blanc ja ha tancat fitxatges com Huijsen, Arnold i Xabi Alonso. Ara va per Álvaro Carreras i, per completar el projecte, vol a Nico Williams. Un jugador que reforçaria molt al Real Madrid, però que també deixaria tocat al Barça i a Lamine Yamal.

El diari MARCA ha confirmat que el Real Madrid valora molt seriosament incorporar a Nico Williams. La notícia ha generat un veritable culebró en l'estiu futbolístic i ara queda per veure com evolucionarà aquesta història. El futur de Nico i el seu possible fitxatge pel Madrid té en suspens a ambdós clubs i, per descomptat, a Lamine Yamal, que no esperava aquesta notícia.

Aquest estiu promet ser intens. La rivalitat entre Barça i Real Madrid suma un nou capítol amb aquest possible fitxatge. I per a Lamine Yamal, la marxa de Nico Williams al Bernabéu no és motiu de celebració.