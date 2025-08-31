Deco se cansa del drama de Fermín López y el Chelsea: Lo que pide para que lo fichen

Últimos suspiros en el mercado de fichajes y la incertidumbre en el Barça sigue creciendo en ciertos aspectos. Mientras la operación salida se ha ido desencallando con la cesión de Iñaki Peña al Elche y la rescisión del contrato de Oriol Romeu, se podría también dar alguna salida dolorosa. La calidad en la medular del conjunto blaugrana es tan grande que algunos de sus integrantes despiertan mucho interés entre los grandes europeos.

La situación económica en Can Barça continúa siendo complicada y una gran venta daría un gran balón de oxígeno a la entidad. Joan Laporta lo sabe y aunque la venta sea dolorosa, es casi imprescindible para la entidad para evitar problemas de tesorería. El principal handicap de Laporta la tiene en el staff técnico donde Flick no es partidario que ningún peso pesado de la plantilla abandone el club.

El técnico alemán ya fue muy reticente con la probable salida de Marc Casadó a la Premier cuando el catalán recibió ofertas. Ahora, le toca el turno al andaluz Fermín López que a pesar de no ser titular indiscutible, es muy valorado por Flick. El Chelsea va en serio a por el fichaje de Fermín y el Barça ha fijado el precio de salida del canterano.

El Barça fija el precio de salida de Fermín

La directiva del Barça, conscientes del gran interés que despierta Fermín en las filas del Chelsea, ha aumentado su precio de salida. El conjunto inglés estaría valorando en hacer llegar una propuesta de fichaje que rondaría los 50 millones de Euros. El Barça, por su parte, ha fijado su precio de salida en 70 millones.

Aunque el mediapunta andaluz no ha contado con demasiados minutos en el inicio liguero, Hansi Flick ha afirmado que quiere a Fermín en la plantilla. De momento, el Barça no se plantea desprenderse del futbolista a no ser que sea el propio Fermín que lo solicite. El jugador tiene contrato hasta 2029 y tiene la última palabra sobre su futuro inmediato.

El Chelsea quiere ficharlo

Tal como indicado, la postura del Barça es clara, no pretende forzar la salida del onubense pero si el futbolista quiere salir, su precio queda fijado en 70M. Una cifra millonaria que permitiría de todas, todas que el club regresara a la famosa norma del 1:1 de fair play financiero. El Chelsea ha hecho llegar una oferta al jugador para que la analice y les responda si acepta formar parte de su plantilla.

La incertidumbre en la respuesta de Fermín es manifiesta, se mueve entre dos aguas, el amor al Barça y la posibilidad de ser protagonista en un equipo como el Chelsea. Los londinenses le ofrecen un rol protagonista y un salario, que supera con creces, al que recibe en el Barça. Si el jugador acaba aceptando la oferta inglesa, está por ver si los londinenses acaban pagando los 70M que exige el Barça.