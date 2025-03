Deco aprovecha el Barça-Osasuna para negociar su fichaje: 'A Koundé le hizo un traje'

Esta noche tiene lugar el esperado partido entre el FC Barcelona y Osasuna correspondiente a la jornada 27, que había sido aplazado por la repentina muerte del doctor Carles Miñarro. Los dos equipos llegan con el agua al cuello, pues el encuentro ha quedado encajado en un calendario ya de por sí muy apretado.

En el lado culé, por ejemplo, Ronald Araújo ha entrado en la convocatoria de milagro, mientras que Raphinha se ha quedado fuera tras regresar ayer del parón internacional. Eso sí, el once del Barça es un equipo de máximas garantías. En el lado visitante, Boyomo también ha tenido que realizar toda una odisea para llegar a tiempo al estadio.

Sin embargo, más allá de lo que suceda en el terreno de juego, el principal protagonista de la noche será Deco. El director deportivo del Barça tiene una misión crucial de cara a la próxima temporada, y hoy podría dar un gran paso para alcanzarla. Y es que, como es sabido, Hansi Flick ha solicitado un extremo capaz de jugar por la banda izquierda para suplir a Raphinha.

Deco encuentra oro en el Osasuna

Deco lleva meses peinando el mercado en busca del candidato ideal. Parece que esta noche, en el Barça-Osasuna, podría negociar su traspaso. El nombre sobre la mesa es el de Bryan Zaragoza.

El pequeño y habilidoso extremo del Bayern, cedido en Osasuna, está mostrando un rendimiento impresionante y no parece tener muchas ganas de regresar a Alemania. Deco ya lo tuvo en su radar antes de su sorprendente fichaje por el club alemán, procedente del Granada, y ahora podría intentarlo de nuevo. Sin embargo, el director deportivo no podrá observarlo de cerca en el campo, ya que Bryan Zaragoza está lesionado y no podrá disputar el encuentro.

Bryan Zaragoza ya ha demostrado nivel suficiente para el Barça

Deco no necesita ver a Bryan Zaragoza en acción esta noche, pues lo conoce perfectamente, al igual que Koundé. Y es que, cuando Bryan jugaba en el Granada, dejó una huella imborrable en los culés. En el partido de la primera vuelta entre Granada y Barça de la temporada pasada, Zaragoza le hizo un auténtico traje a Koundé, dejando al lateral francés KO jugada tras jugada.

El pequeño extremo anotó un doblete y demostró una velocidad y habilidad que hicieron daño a la defensa blaugrana. Este rendimiento tan destacado ante el Barça parece haber quedado grabado en la memoria de Deco, quien ahora ve en Bryan Zaragoza el recambio ideal para la banda. La habilidad del extremo, su capacidad para desbordar y su velocidad lo convierten en un jugador con un enorme potencial.

Además, el hecho de que su situación actual en Osasuna sea temporal podría hacer que Deco tenga una vía más accesible para cerrar su fichaje. Especialmente si el Bayern no tiene previsto seguir con él a largo plazo.

Con la negociación de Bryan Zaragoza como objetivo, Deco tendrá que aprovechar cualquier oportunidad para acercarse a su fichaje. El partido de esta noche contra Osasuna podría ser clave para dar ese primer paso. Veremos si finalmente Bryan Zaragoza se convierte en el elegido por Deco para cubrir la demanda principal de Hansi Flick.