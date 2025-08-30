La UEFA y la decisión que podría costarle una millonada al Barça: Laporta se lamenta

La directiva del Barça está muy pendiente de la reunión de la UEFA del próximo 11 de septiembre que tendrá lugar en Tirana, la capital de Albania. Según la decisión que acabe adoptando el organismo internacional puede tener serias repercusiones en la economía culé. El organismo internacional tiene que tomar una resolución definitiva a una propuesta de la Federación Española.

Hace dos semanas, la junta de la RFEF a petición de la Liga, trasladó la solicitud de jugar la 17 jornada del campeonato español en la ciudad de Miami. Lógicamente, los dos clubs implicados, Barça y Villarreal están de acuerdo con la petición. Sería la primera vez que un encuentro de la Liga española se disputara en el extranjero.

La UEFA está estudiando si la petición es factible a nivel legal, en el comité ejecutivo del organismo internacional saben de la gran importancia de su decisión. En caso de dar permiso a la disputa del partido en tierras americanas, se sentará un precedente muy significativo. Importante destacar la gran oposición manifestada por la AFE con la firma de los capitanes de numerosos equipos de primera y segunda división.

Petición polémica

La solicitud de jugar el partido Villarreal- Barça de la Liga está generando mucho rechazo y polémica. El último en pronunciarse ha sido Glenn Micallef, comisionado europeo para el deporte. Micallef ha sido claro al afirmar que las competiciones europeas deben jugarse y quedarse en Europa.

En caso que la UEFA de luz verde a la petición, la última palabra estará en manos de la FIFA. Una decisión compleja teniendo en cuenta que habría que regularizar el tema para asegurar el espíritu competitivo de una competición con más clubs. Habría que determinar cuántos partidos se podrían jugar en el extranjero, distancia y qué clubes podrían hacerlo.

El beneficio económico

En caso que finalmente se deniegue el partido en Miami, el Barça dejaría de percibier unos 6 millones euros. A esta cifra, se sumaría sus ingresos por patrocinios y derechos televisivos. Por su parte, el Villarreal cobraría una cifra ligeramente superior para compensar la pérdida de ingresos por la venta de entradas.

Si nada se tuerce, la 17 jornada se disputaría en el Hard Rock Stadium de Miami el próximo 20 de diciembre, antes del parón navideño. Decisión muy controvertida como ya hemos señalado que también afecta a las aficiones de ambos clubes. No es nuevo el intento de Javier Tebas de internacionalizar la Liga aunque en las situaciones precedentes lo intentó sin éxito.