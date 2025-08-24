Dean Huijsen no perdona y obliga al Real Madrid a cerrar una venta ya: 'Conmigo no...'

El inicio de la era Xabi Alonso en el Real Madrid no solo trae ilusión y exigencia, también conflictos internos.

El primero en quedar señalado es Raúl Asencio, central canterano que parecía tener un futuro prometedor tras la etapa de Carlo Ancelotti, pero que ahora ve cómo su protagonismo se desvanece.

Dean Huijsen, uno de los defensas en los que más confía el nuevo técnico, habría transmitido de manera rotunda un mensaje que resuena en Valdebebas: “Conmigo no es del todo compatible”.

Una frase que refleja no solo su visión futbolística, sino también el sentir general en el vestuario respecto a la convivencia táctica con Asencio.

El canterano canario, fuera de la rotación

La situación es delicada porque Asencio fue, en su día, una de las grandes apuestas de la cantera blanca.

Sin embargo, su rendimiento en el Mundial de Clubes dejó dudas y Xabi Alonso no ha tardado en colocarlo al final de la rotación defensiva.

Por delante tiene a Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger y David Alaba, lo que prácticamente le condena al banquillo.

El club es consciente de que a su edad lo que necesita es jugar, y varios compañeros le han aconsejado buscar una cesión.

El técnico tolosarra no piensa regalar minutos y su rol, a día de hoy, parece inexistente. Ni siquiera su insistencia en quedarse cambia la percepción de que su carrera debe continuar lejos del Bernabéu.

El peso de los problemas extradeportivos

A los argumentos deportivos se suma un factor extradeportivo que ha terminado de hundir su situación.

El canterano ha arrastrado un conflicto judicial en los últimos meses que, según fuentes internas, le ha afectado en lo anímico y lo futbolístico. No ha vuelto a ser el mismo, y la falta de confianza se refleja en cada entrenamiento.

En ese contexto, Huijsen ha ganado galones y no oculta su visión sobre la incompatibilidad de estilos.

Mientras el internacional con la Selección española ofrece solvencia y salida de balón, Raúl Asencio se muestra irregular.

Un hecho que Xabi Alonso no está dispuesto a tolerar en un proyecto que busca recuperar la competitividad perdida.

Un futuro que apunta lejos del Bernabéu

Por todo ello, Raúl Asencio se enfrenta a un futuro incierto. Si bien su deseo es triunfar en el Real Madrid, las señales son claras: no cuenta para el entrenador ni para sus compañeros de zaga. La directiva también empieza a valorar seriamente su salida en busca de minutos en otro club.

El mensaje de Dean Huijsen no solo es personal, sino también simbólico de lo que representa la nueva etapa en Chamartín. Xabi Alonso quiere centrales que se adapten a su estilo y que aporten desde el primer minuto.

Asencio, de momento, no entra en esa ecuación y todo apunta a que tendrá que replantearse su futuro cuanto antes.