Dani Olmo y su inscripción: Todo ha cambiado y su fichaje puede traer problemas

La dirección deportiva del Barça y su presidente, Joan Laporta, tienen todavía mucho trabajo en los últimos días de mercado. El club tiene todavía a tres jugadores sin poder ser inscritos por los problemas financieros y una operación salida atascada. Además, el club tendría que hacer un esfuerzo para regresar lo antes posible a la norma 1:1 de fairplay financiero sino quiere ver como el caso Olmo vuelve a estallar.

Recordemos que el Barça mantiene al jugador de Terrassa inscrito gracias a la cautelar que le concedió el CSD el pasado mes de Abril. La Liga interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional que está pendiente de ser resuleto. En caso de que se dé la razón al Barça, el asunto Olmo estará más que resuleto, en caso contrario, la entidad y el futbolista volverían a tener problemas.

En caso de prosperar el recurso de la Liga antes del cierre de mercado, el club tendría que estar dentro de la regla 1:1 para poder mantener su inscripción. De momento, el club está lejos de normalizar su situación y las salidas están frenadas. Un problema que puede agitar todavía más una situación que no es la idónea para el equipo y su estabilidad deportiva.

El caso Dani Olmo vuelve a escena

El tema de las inscripciones preocupa en gran medida, no solo a la directiva sino también a Hansi Flick y a los jugadores. De momento, el guardameta polaco Szczesny, Gerard Martín y el sueco Roony están pendientes de inscripción. Todos ellos dependen de las salidas que se puedan producir para liberar masa salarial.

Iñaki Peña, Héctor Fort y Oriol Romeu están en la rampa se salida pero todavía están en dinámica blaugrana. Por su parte, Dani Olmo que sufrió todo un calvario con su inscripción el verano pasado espera que no se repita la misma situación. El Barça no fue capaz de cuadrar sus cuentas y solo la baja de Christensen de larga duración, permitió su inscripción temporal.

Las cuentas culés

El problema principal de las finanzas es la venta de los 475 asientos VIP del Spotify Camp Nou. Dicha transacción tampoco sería suficiente para alcanzar la tan deseada norma del fairplay. Es necesario generar más margen salarial a través de otras operaciones y Deco está trabajando para que se acaben dando las salidas oportunas.

Otra vía que no se descarta, es la de realizar una venta dolorosa que pueda aportar un buen ingreso económico para solucionar la situación. En los últimos días, se rumorea con la posibilidad de la salida de Marc Casadó a la Premier pero de momento no se ha concretado nada. A falta de unos días para cerrar el mercado, la calma en Can Barça es tensa a la espera de poder resolver el embrollo, aunque sea en el último suspiro.