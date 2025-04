Alerta vermella al Barça! L'últim de Gavi podria deixar-lo sense jugar més aquest any

Gavi és el clar exemple de futbolista que agrada a l'afició: coratge, ganes i dedicació. El migcampista és conegut per deixar-se la pell al camp i no doblegar-se davant de res ni ningú. De fet, la seva absència s'ha notat molt a la Ciutat Comtal durant tot el temps que ha estat lesionat.

El migcampista va patir una greu lesió amb La Selecció fa ja més d'un any i ha lluitat per tornar al punt en què estava abans de patir aquest problema. Flick ha afirmat en diverses ocasions que compta amb ell i el vol a l'equip, i per això l'han renovat. De totes maneres, un problema que no depèn ni del jove ni de l'entrenador podria deixar-lo fora.

La situació de Gavi

Fa més d'un any, en un partit davant Geòrgia, Gavi es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. El canterà del conjunt català va estar molts mesos cuidant-se i fent rehabilitació per poder tornar a l'elit del futbol. El Barça el va esperar pacientment i en el seu retorn va lluir el braçalet de capità, que li va ser cedit per Pedri.

S'esperava que Gavi jugués molts minuts després de tornar, però la realitat és que, evidentment, li ha costat recuperar el nivell. Després de molts mesos fora, el migcampista està en un bon moment i anirà sumant minuts a poc a poc. El problema que ningú esperava que sortís és una molèstia al genoll operat.

Davant l'Atleti, la idea és que Gavi tingués alguns minuts, però abans de començar hi va haver problemes. El jove va notar molèsties al genoll operat i l'entrenador va decidir no arriscar-se. Per sort per als de la Ciutat Comtal, els companys van fer la seva feina i van mostrar el seu millor futbol.

Què passarà amb Gavi?

Gavi acaba de renovar amb el Barça i el club l'esperarà si és necessari, però hi ha hagut molt enrenou amb el seu futur. Fa uns dies, amb molts rumors sobre una sortida al PSG, Dembélé es va posar una foto de perfil a Instagram amb el culé. Aquest acte va donar la volta al món en qüestió de minuts i el migcampista va ser molt assenyalat.

És d'esperar que la molèstia del genoll no sigui res i que Gavi pugui trepitjar la gespa aviat. Encara que mai podem donar res per fet, és molt probable que es quedi al Barça i segueixi fent carrera al costat de la seva gent.