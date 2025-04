Última hora! Dani Olmo apunta a la graderia després del comunicat de LaLiga: el Barça, KO

Nou revés per al Barça. LaLiga acaba d'emetre un comunicat en el qual assegura que els 100 milions d'euros computats per la venda dels seients VIP del Camp Nou no són vàlids. Una notícia que ha caigut com una bomba en l'entorn culé i que pot tenir conseqüències fatals en el tram decisiu de la temporada.

Què ha passat entre LaLiga i el FC Barcelona?

Recordem que el Barça arrossega seriosos problemes econòmics des de fa temps. Laporta ha intentat solucionar aquesta situació amb palanques miraculoses i sortides de jugadors importants, però també amb la cessió d'actius importants per al club. Fa alguns mesos es va anunciar la venda de Barça Studios, i a finals de 2024 es va anunciar l'operació dels llotges VIP del nou Camp Nou per 100 milions.

Aquesta operació va ser clau perquè Dani Olmo i Pau Víctor poguessin ser inscrits a LaLiga. De fet, gràcies a aquesta operació, el CSD va concedir la cautelar perquè tots dos poguessin acabar la temporada vestint la samarreta culé. No obstant això, fa escassos minuts, LaLiga ha publicat un informe en el qual assegura que aquests comptes no són vàlids.

LaLiga denunciarà l'auditor del Barça

Segons el que ha explicat LaLiga, l'auditor que va validar l'operació serà denunciat. Això es deu al fet que el nou auditor del club no ha computat els 100 milions de la venda dels seients VIP. I, per tant, el Barça torna a estar excedit en matèria de fair play i no té capacitat per inscriure Dani Olmo ni Pau Víctor.

El revés per al club català arriba en un moment crític, ja que la resolució final del CSD s'hauria de conèixer abans del pròxim 7 d'abril. Per tant, a tenor del nou informe publicat per LaLiga, existeix la possibilitat real que ni Dani Olmo ni Pau Víctor puguin tornar a jugar més aquesta temporada.

Veurem què succeeix en els pròxims dies, però està clar que l'economia del Barça continua necessitant un fort impuls. Aquest estiu, tot i que no és l'ideal, el més probable és que Laporta hagi d'executar una sortida important per quadrar els comptes. Araújo, De Jong, Christensen semblen ser els favorits per deixar una bona quantitat de milions a les arques del club.