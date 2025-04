Ronald Araújo provoca un gir de 180 graus al Barça i fica Deco en un bon embolic

La campanya 2024-2025 ha estat un desafiament per a Ronald Araújo. El defensor uruguaià va començar la temporada lesionat, cosa que li va impedir participar en els primers mesos de competició. Aquesta absència li va costar el lloc de titular a l'eix de la defensa del Barça.

No va ser fins al gener quan Araújo va poder tornar als terrenys de joc. Coincidint amb el seu retorn, van sorgir rumors que el vinculaven amb un possible traspàs a la Juventus. Malgrat les especulacions, el tècnic Hansi Flick va expressar el seu desig de comptar amb ell, destacant la seva professionalitat i estat físic.

Un compromís a llarg termini i un fitxatge fallit

Després de conversar amb Deco, Ronald Araújo va decidir renovar el seu contracte amb el Barça fins al 2031, decisió que va sorprendre a molts i va alterar la planificació esportiva del club català. La renovació de l'uruguaià reflecteix la confiança del club en el seu potencial i el seu paper en el futur de l'equip. No obstant això, aquesta continuïtat també planteja desafiaments en la gestió de la plantilla.

Abans de la renovació de Ronald Araújo, Deco havia avançat en les negociacions per incorporar Jonathan Tah, capità del Bayer Leverkusen. El defensor alemany, que finalitza contracte aquest estiu, representava una oportunitat de mercat a cost zero per reforçar la defensa catalana. Deco va viatjar a Alemanya al desembre per reunir-se amb Jonathan Tah i el seu agent, Pini Zahavi, i les converses van ser positives, però la continuïtat d'Araújo complica l'arribada de l'alemany.

Un dilema per a Deco: hi ha un excés de centrals

Amb la renovació de Ronald Araújo i la possible incorporació de Jonathan Tah, el Barça es trobaria amb una superpoblació al centre de la defensa. Actualment, l'equip compta amb Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Andreas Christensen i Eric García, a més d'Araújo. L'arribada de Tah augmentaria la competència i podria provocar descontentament entre els jugadors.

Deco enfronta una decisió complicada: forçar la venda d'algun central actual, possiblement Ronald Araújo, o cancel·lar el fitxatge de Jonathan Tah. Ambdues opcions tenen implicacions esportives i econòmiques que han de ser acuradament avaluades.

Jonathan Tah ha mostrat interès a unir-se al Barça, però la falta d'avançaments concrets podria portar-lo a considerar altres ofertes. Equips de la Premier League han mostrat interès en el defensor alemany, cosa que afegeix pressió a la directiva culé per prendre una decisió ràpida.