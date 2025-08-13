Dani Ceballos sueña con el Betis y Florentino se lo permite: 'Trae una oferta de...'

Dani Ceballos está volviendo a protagonizar, un verano más, un culebrón digno de la mejor telenovela. El centrocampista andaluz, pese a tener contrato con el Real Madrid hasta 2027, no tiene asegurada su continuidad en el Santiago Bernabéu. Sus constantes guiños al Betis han vuelto a encender las alarmas en la planta noble del club blanco.

No es la primera vez que ocurre, pero esta podría ser la definitiva. Florentino Pérez ha dicho basta. El presidente blanco, conocedor del deseo de Dani Ceballos de recalar en el Betis, ha marcado una línea roja.

La salida solo será posible si se cumple una condición económica concreta. El mensaje ha llegado alto y claro al jugador. Ahora le toca al Betis poner encima de la mesa la cifra que Florentino Pérez pide por Dani Ceballos.

Dani Ceballos no se muerde la lengua

Este verano, Ceballos ya ha dejado claras sus intenciones en más de una ocasión. Lo hizo nada más llegar a Sevilla para pasar unos días de vacaciones. "El Betis fue mi casa y siempre lo será; ojalá que siempre tenga la puerta abierta", declaró ante la prensa.

En los últimos días, con motivo de su cumpleaños, volvió a agitar la polémica. Dani Ceballos publicó en redes sociales una imagen vistiendo la camiseta del Betis. Un gesto que no ha gustado nada en el seno del Real Madrid.

Parece que su sueño de volver a casa está más vivo que nunca y, además, el contexto también juega a su favor. Isco, actual estrella del Betis, estará de baja varios meses, lo que deja un hueco en el centro del campo que Dani Ceballos podría cubrir. La afición bética ya empieza a soñar con su regreso.

La condición de Florentino Pérez: "Dani Ceballos se irá al Betis si..."

Según informa Defensa Central, la condición que ha puesto Florentino Pérez par dejar salir a Dani Ceballos está perfectamente definida. "Si te quieres ir al Betis, trae una oferta de 15 o 18 millones", le ha dicho. Nada de cesiones o rebajas: solo venta por la cifra marcada.

El Betis, consciente de la oportunidad, estudia sus opciones. No es un secreto que su presupuesto es ajustado. La operación requeriría un esfuerzo importante para el club verdiblanco y, de momento, no hay una propuesta formal sobre la mesa.

Por su parte, Dani Ceballos sigue entrenando con el Real Madrid. Sabe que su futuro se resolverá en las próximas semanas. El reloj avanza y las especulaciones no cesan, pero lo que está claro es que ahora la pelota está en el tejado del Betis.