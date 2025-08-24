Castigat per no rendir: El fitxatge de Carlo Ancelotti que no juga amb Xabi Alonso
El defensa canari no aixeca cap amb el tolosà a la banqueta
Xabi Alonso no tremola a l'hora de prendre decisions. El tècnic basc ja ha demostrat que no li tremola el pols quan un jugador no rendeix al nivell esperat i el gran assenyalat en aquest inici és Raúl Asencio.
El central canari ha estat castigat per l'entrenador, que l'ha relegat a l'últim lloc en la rotació de defenses.
En l'estrena de lliga contra Osasuna, que va acabar amb victòria per la mínima al Santiago Bernabéu, Asencio es va quedar a la banqueta sense minuts.
Per a molts, va ser la confirmació que Xabi Alonso ja no confia en ell. El missatge és clar: només jugaran aquells que estiguin al màxim nivell a cada entrenament i cada partit.
El declivi d'Asencio va començar al Mundial de Clubs
La desconfiança de Xabi Alonso cap a Asencio no és casual. En el passat Mundial de Clubs, el central va acumular errors en partits clau que van posar en dificultats l'equip.
Aquestes errades van marcar un abans i un després en la valoració del tècnic, que va decidir donar més oportunitats a altres centrals de la plantilla.
Avui dia, Asencio és l'últim de la fila. Està per sota de Dean Huijsen, Éder Militão, Antonio Rüdiger i fins i tot David Alaba.
Una jerarquia que reflecteix la caiguda d'un jugador que fa tot just uns mesos aspirava a consolidar-se com una peça de futur a la defensa del Real Madrid.
Problemes extradeportius i confiança trencada
A les seves dificultats sobre la gespa s'hi sumen problemes fora del camp. El jugador format a la pedrera ha travessat moments complicats en l'àmbit personal que, segons el cos tècnic, han repercutit en el seu rendiment.
Mentalment no està en el seu millor moment i això es nota als entrenaments, on Xabi Alonso exigeix concentració total.
La combinació d'errors esportius i contratemps extradeportius li ha acabat passant factura. L'entrenador creu que, en aquestes condicions, no està preparat per ser competitiu al màxim nivell.
Per això ha optat per deixar-lo sense minuts mentre altres companys mostren un nivell més fiable i constant.
El futur del canari es complica
La situació de Raúl Asencio és complicada. Necessita jugar per créixer com a futbolista, però al Real Madrid no sembla tenir espai.
Si res no canvia, tot apunta que podria buscar una sortida en el pròxim mercat d'hivern. Això, probablement en forma de cessió que li permeti recuperar confiança i minuts en un altre club.
L'escenari recorda altres promeses que no van aconseguir consolidar-se al primer equip. Per evitar quedar en l'oblit, Asencio haurà de prendre aviat una decisió sobre el seu futur.
Mentrestant, a Madrid queda clar que Xabi Alonso no perdona i que el temps corre en contra del central canari.
