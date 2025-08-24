Dani Carvajal se enfrenta a uno de los mejores fichajes del Madrid: Saltan chispas

La competencia en el Real Madrid siempre ha sido feroz y este verano ha añadido un nuevo ingrediente a la pelea por un puesto.

Dani Carvajal, capitán y uno de los referentes del vestuario, se enfrenta a un reto inesperado con la llegada de Trent Alexander-Arnold.

El inglés ha aterrizado en el Santiago Bernabéu como fichaje estrella y, desde su debut en el Mundial de Clubes, se ha convertido en el titular por decreto de Xabi Alonso.

El problema es que su rendimiento todavía está lejos de lo que se esperaba. La adaptación a la capital española no está siendo sencilla y las primeras actuaciones han dejado dudas entre aficionados y compañeros.

Aun así, el técnico lo mantiene en el once inicial, algo que ha encendido las alarmas en el vestuario.

El inglés no convence y su imagen empeora

Trent Alexander-Arnold llegó con la etiqueta de ser uno de los mejores laterales derechos del mundo, pero de momento no ha mostrado esa versión en el Real Madrid.

Sus primeros encuentros han sido irregulares y algunos errores defensivos han generado desconfianza. El vestuario, además, empieza a mirarlo con recelo, al considerar que no está al nivel exigido por el club.

Mientras tanto, Dani Carvajal aguarda su oportunidad. Recuperado por completo de la grave lesión de rodilla sufrida la temporada pasada, el lateral madrileño ha demostrado en los minutos que ha tenido que mantiene un nivel competitivo superior.

Su problema es que, por ahora, no logra superar la barrera de la titularidad impuesta por Xabi Alonso para dar confianza al recién llegado.

Dani Carvajal reclama su sitio en el once

La figura de Dani Carvajal es fundamental dentro del vestuario. Como capitán, cuenta con el respaldo de varios compañeros que ven en él al lateral más fiable en estos momentos.

Su rendimiento, aunque limitado en tiempo, ha convencido más que el del inglés, y muchos piensan que debería recuperar su lugar en las alineaciones.

El propio jugador no esconde su ambición. Sabe que competir con Alexander-Arnold no será sencillo, pero considera que los méritos deportivos deberían pesar más que el precio de un fichaje.

En este sentido, los choques internos no tardarán en aflorar si la situación no se reconduce con naturalidad.

Una decisión complicada para Xabi Alonso

Xabi Alonso se encuentra ante un dilema. Mantener a Trent como titular por decreto puede provocar tensiones crecientes en el grupo, pero relegarlo al banquillo tan pronto después de su fichaje millonario también sería arriesgado.

El equilibrio entre dar confianza al inglés y recompensar la entrega de Carvajal marcará las próximas semanas.

El pulso ya está servido. La afición observa con lupa y exige que juegue quien realmente esté en mejor forma.

Si el técnico no logra gestionar bien esta competencia, el lateral derecho del Real Madrid podría convertirse en el primer gran conflicto de la era de Xabi Alonso.