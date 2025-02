Dani Carvajal descobreix el que pensen del pròxim fitxatge del Madrid: 'No sap què...'

El Liverpool ha fet un pas gairebé definitiu per sentenciar la Premier League després de la seva victòria sobre el Manchester City de Pep Guardiola. Amb una defensa liderada per Virgil Van Dijk i Ibrahima Konaté, els "Reds" han mostrat un rendiment formidable en la seva zona defensiva.

Tanmateix, malgrat la sòlida actuació de l'equip, hi ha un jugador de l'onze titular d'Arne Slot que està sent qüestionat. Es tracta de Trent Alexander-Arnold, lateral dret del Liverpool que està en l'agenda del Real Madrid per acompanyar Dani Carvajal la pròxima temporada.

La mala actitud defensiva d'Alexander-Arnold

Malgrat la seva fama com un dels millors laterals drets del món, Alexander-Arnold ha estat objecte de crítiques pel seu rendiment defensiu en els últims partits. Davant el Manchester City, l'internacional anglès va ser regatejat en 11 ocasions, cosa que va evidenciar els seus problemes per frenar els atacants rivals.

La seva incapacitat per contenir les envestides de l'equip de Pep Guardiola ha estat notòria i ha deixat molts dubtes sobre el seu rol. Això ha provocat la dura crítica d'un dels històrics laterals drets del Liverpool. Per ara, Alexander-Arnold està molt lluny del que pot oferir Dani Carvajal.

La crítica de Steve Nicol sobre Alexander-Arnold

Un dels crítics d'Alexander-Arnold ha estat Steve Nicol. L'ex lateral dret del Liverpool no s'ha mossegat la llengua a l'hora de parlar del rendiment defensiu del que ocupa el seu antic lloc.

En declaracions recents, Nicol va ser taxatiu: "Tota aquesta propaganda que estàvem escoltant que havia millorat en defensa és només això... Propaganda!"

L'exjugador del Liverpool no va dubtar a qualificar l'actuació d'Alexander-Arnold de "absolutament terrible", assegurant que el lateral no va estar a l'altura del que s'esperava d'ell. Nicol també va comentar que, si Alexander-Arnold no hagués rebut un cop al minut 92, probablement hauria estat substituït per la seva pèssima actuació defensiva.

"No crec que sigui una falta d'esforç, és només un peix fora de l'aigua, no sap què fer", va concloure Nicol, recalcant la falta de claredat del lateral.

També, va tirar de sarcasme per ressaltar alhora la tasca dels dos centrals. "Ha tingut als Konaté, Matip, Van Dijk per tapar-lo, però quan està aïllat, Déu meu, necessites tancar els ulls i resar".

El Real Madrid i el possible fitxatge d'Alexander-Arnold

Malgrat les crítiques, Trent Alexander-Arnold continua sent un jugador destacat, però la seva situació en defensa genera seriosos dubtes. En el passat mercat d'hivern, el Madrid va mostrar interès per ell, però ara, amb el seu rendiment qüestionat, el futur del lateral dret podria estar en l'aire. Dani Carvajal és molt millor.

El Liverpool haurà d'avaluar, si l'oferta del Madrid es manté, si el jugador s'ha convertit en una peça que l'equip necessita reforçar per no patir més fallades defensives. La situació d'Alexander-Arnold és incerta i la seva capacitat per millorar defensivament podria ser crucial per al seu futur al Liverpool. Els pròxims mesos seran clau per determinar si pot resoldre els seus problemes defensius.