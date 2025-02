Dani Carvajal descubre lo que piensan del próximo fichaje del Madrid: 'No sabe qué...'

El Liverpool ha dado un paso casi definitivo para sentenciar la Premier League tras su victoria sobre el Manchester City de Pep Guardiola. Con una defensa liderada por Virgil Van Dijk e Ibrahima Konaté, los "Reds" han mostrado un rendimiento formidable en su zona defensiva.

Sin embargo, a pesar de la sólida actuación del equipo, hay un jugador del once titular de Arne Slot que está siendo cuestionado. Se trata de Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Liverpool que está en la agenda del Real Madrid para acompañar a Dani Carvajal la próxima temporada.

La mala actitud defensiva de Alexander-Arnold

A pesar de su fama como uno de los mejores laterales derechos del mundo, Alexander-Arnold ha sido objeto de críticas por su rendimiento defensivo en los últimos partidos. Ante el Manchester City, el internacional inglés fue regateado en 11 ocasiones, lo que evidenció sus problemas para frenar a los atacantes rivales.

Su incapacidad para contener las embestidas del equipo de Pep Guardiola ha sido notoria y ha dejado a muchos con algunas dudas sobre su rol. Ello ha provocado la dura crítica de uno de los históricos laterales derechos del Liverpool. Por ahora, Alexander-Arnold está muy lejos de lo que puede ofrecer Dani Carvajal.

La crítica de Steve Nicol sobre Alexander-Arnold

Uno de los críticos de Alexander-Arnold ha sido Steve Nicol. El ex lateral derecho del Liverpool no se ha mordido la lengua al hablar del rendimiento defensivo del que ocupa su antiguo puesto.

En declaraciones recientes, Nicol fue tajante: "Toda esa propaganda que estábamos escuchando de que había mejorado en defensa es solo eso... ¡Propaganda!".

El exjugador del Liverpool no dudó en calificar la actuación de Alexander-Arnold de "absolutamente terrible", asegurando que el lateral no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Nicol también comentó que, si Alexander-Arnold no hubiera recibido un golpe en el minuto 92, probablemente habría sido sustituido por su pésima actuación defensiva.

"No creo que sea una falta de esfuerzo, es solo un pez fuera del agua, no sabe qué hacer", concluyó Nicol, recalcando la falta de claridad del lateral.

También, tiró de sarcasmo para resaltar a la par la labor de los dos centrales. "Ha tenido a los Konaté, Matip, Van Dijk para taparlo, pero cuando está aislado, Dios mío, necesitas cerrar los ojos y rezar".

El Real Madrid y el posible fichaje de Alexander-Arnold

A pesar de las críticas, Trent Alexander-Arnold sigue siendo un jugador destacado, pero su situación en defensa genera serias dudas. En el pasado mercado invernal, el Real Madrid mostró interés por él, pero ahora, con su rendimiento cuestionado, el futuro del lateral derecho podría estar en el aire. Dani Carvajal es mucho mejor.

El Liverpool deberá evaluar, si la oferta del Madrid se mantiene, si el jugador se ha convertido en una pieza que el equipo necesita reforzar para no sufrir más fallos defensivos. La situación de Alexander-Arnold es incierta y su capacidad para mejorar defensivamente podría ser crucial para su futuro en el Liverpool. Los próximos meses serán clave para determinar si puede resolver sus problemas defensivos.