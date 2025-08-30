Dani Carvajal se harta del fichaje que no ha estado a la altura del Real Madrid

Dani Carvajal afronta esta temporada con un rol especial. Se ha convertido en el primer capitán del Real Madrid, lo que le coloca como una de las voces más respetadas de la plantilla.

Su peso es indiscutible, pero eso no significa que todo esté en calma. El madrileño no mantiene relación con uno de los fichajes más mediáticos del verano: Trent Alexander-Arnold.

El inglés llegó con grandes expectativas tras su etapa en el Liverpool, avalado por su calidad y por el entusiasmo de la afición. Sin embargo, sus primeras semanas han estado muy lejos del nivel que se esperaba.

Los errores en defensa y la falta de adaptación han generado críticas. En este sentido, Dani Carvajal ha sido uno de los que más ha mostrado su disgusto al ver cómo Trent Alexander-Arnold era titular por decreto de Xabi Alonso.

Un primer cambio en Oviedo

El duelo ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere supuso un antes y un después en esta pugna. Xabi Alonso decidió dejar en el banquillo a Alexander-Arnold y apostar por Carvajal desde el inicio.

El capitán, ya plenamente recuperado de la grave lesión de rodilla que le apartó durante meses, aprovechó la oportunidad para recuperar sensaciones y volver a liderar su banda.

Era la primera vez desde el Mundial de Clubes que el madrileño volvía a sentirse titular indiscutible.

La apuesta de Xabi Alonso demostró que, al menos por ahora, no hay un lateral fijo, y que el rendimiento pesará más que el nombre o la etiqueta de fichaje estrella.

Dani Carvajal recupera terreno

En el vestuario, esta decisión fue interpretada como un respaldo a Carvajal, que había visto con impotencia cómo su compañero inglés acumulaba titularidades sin convencer.

El capitán no entendía cómo, pese a rendir mejor en los minutos que disputaba, se mantenía en un rol secundario. Ahora, la balanza empieza a equilibrarse a su favor.

Por su parte, Alexander-Arnold no ha logrado hacerse con el apoyo de todos en Valdebebas. Su adaptación cultural y deportiva está siendo complicada, y su falta de química con algunos compañeros, especialmente Carvajal, añade un punto extra de tensión.

Un pulso que marcará la temporada

La temporada apenas comienza, pero la competencia en el lateral derecho ya se ha convertido en uno de los focos de atención del Real Madrid.

Xabi Alonso tendrá que gestionar con cuidado este pulso, porque de su manejo dependerá tanto el rendimiento deportivo como la armonía interna del vestuario.

Por el momento, Dani Carvajal ha recuperado el sitio en el once y ha dejado claro que, con su experiencia y liderazgo, no piensa ceder terreno sin luchar.

Alexander-Arnold deberá dar un paso adelante si no quiere quedarse relegado. El debate está abierto y promete alargarse durante toda la campaña.