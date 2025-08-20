El dato que aterroriza a Deco tras la polémica del partido contra el RCD Mallorca

El Barça comenzó su defensa del título con una goleada clara ante el Mallorca en Son Moix, ganando por 0-3. El triunfo no fue únicamente brillante, también sirvió para enviar un mensaje de autoridad desde el primer día. Sin embargo, detrás de la euforia se esconde un dato del pasado que preocupa al club.

En sus 15 últimas ediciones, ha ocurrido un suceso que preocupa al Barça por la historia que tiene detrás. Este hecho convierte al estadio balear en un terreno históricamente maldito para quienes aspiran al título. La estadística no altera el resultado, pero sí añade un componente psicológico que el Barça debe gestionar con cuidado.

Un estadio con una historia propia

Son Moix siempre ha sido un estadio de enemigos, ya que ningún equipo que debutó en Mallorca como visitante ha conquistado la Liga al final de la temporada. Esa maldición no es una leyenda, sino un patrón observable en los datos que retumba en las oficinas del club. Para Deco y los responsables técnicos, el desafío va más allá del 0-3, implica cambiar esa narrativa si quieren revalidar LaLiga.

Reliquias del pasado, como esta estadística, exigen que el equipo mantenga un rendimiento consistente a lo largo de toda la temporada. Una racha histórica puede quebrarse con un título, y el Barça está obligado a demostrar que están por encima de la superstición. El reto ahora es convertir una anomalía en un escalón para cosechar otro campeonato.

Deco frente al espejo del factor mental

Desde la dirección deportiva, liderada por Deco, observan con atención cómo gestiona el equipo estos retos intangibles. Sólo con resultados constantes se puede revertir una tendencia adversa. Más allá del talento y la calidad, el componente mental será decisivo para superar esta aparente "maldición".

Si el Barça logra mantener su nivel y desprenderse de la carga histórica, el debut en Mallorca pasará a ser anécdota. Pero si el equipo flaquea en momentos clave, esa estadística podría tomar cuerpo como premonición. El mensaje es claro: ganar no basta; hay que erradicar el factor psicológico de forma definitiva.

El arranque de la Liga ha sido ideal, pero el camino aún es largo y lleno de trampas invisibles. Deco y el cuerpo técnico saben que los fantasmas del pasado pueden reaparecer en forma de presión añadida. Mantener la solidez, la concentración y la autoconfianza será esencial para que esta estadística quede atrás como una simple curiosidad.