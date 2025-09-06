El culebrón de Vinícius Júnior llega a su fin, se acabó: máxima emoción en el Bernabéu

Desde la sorpresiva derrota en la lucha por el Balón de Oro, Vinícius Júnior ha enfrentado una drástica caída en su rendimiento. Antes de ese episodio, el '7' del Real Madrid brillaba por su potencia física y su habilidad para el regate, pero, sobre todo, destacaba por la confianza en sí mismo. Esa creencia en su talento le permitió rendir a su máximo nivel, incluso marcando goles en las finales de Champions League.

Sin embargo, el no ser reconocido por la FIFA tuvo un impacto profundo en su moral y, desde entonces, no ha sido el mismo jugador.

La temporada tras la decepción del Balón de Oro

La temporada posterior a la pérdida del Balón de Oro fue, sin lugar a dudas, la más difícil para Vinícius Júnior. La confianza que lo había impulsado a ser uno de los mejores del mundo desapareció, y su rendimiento en la cancha lo reflejó. Fue una temporada en la que no fue decisivo en momentos clave y en la que la conexión con Kylian Mbappé no alcanzó las expectativas.

Además, la incertidumbre sobre su futuro aumentó cuando en verano, casi por cuestiones contractuales, estuvo cerca de salir del Real Madrid. El principal motivo fue su deseo de situarse en la escala salarial de Mbappé, algo a lo que Florentino Pérez se negó rotundamente. Este desacuerdo llevó a tensiones dentro del club, lo que llamó la atención de equipos de Arabia Saudí, que intentaron aprovechar la situación.

El punto de inflexión: la suplencia y la recuperación

Xabi Alonso decidió dejar a Vinícius en el banquillo contra el Oviedo, una decisión que, aunque se justificó por el bien colectivo, terminó siendo mucho más significativa de lo esperado.

En los instantes finales del encuentro, Vinícius saltó al campo, y en solo unos minutos, dejó claro que aún tenía mucho que ofrecer, anotando un gol y repartiendo una asistencia. Este gesto de determinación parecía haber marcado un punto de inflexión en su temporada. En el siguiente partido de liga, Vinícius volvió a marcar, lo que consolidó aún más su recuperación.

Una vez ha superado el bajón anímico del Balón de Oro, Vinícius Júnior está demostrando que aún tiene la capacidad para ser uno de los mejores del mundo.

El futuro de Vinícius Júnior está claro: acuerdo en el horizonte

Vinícius Júnior está retomando su nivel, y con ello, también su futuro en el Real Madrid. El club, que en su día dudó sobre su renovación, ahora ve en él un jugador clave.

Tanto el brasileño como Florentino Pérez tienen claro que su futuro está en el Bernabéu. Si continúa con el nivel mostrado recientemente, no habrá ningún problema para que ambas partes lleguen a un acuerdo para extender su contrato. El ‘7’ madridista está de vuelta y, si mantiene este rendimiento, será una pieza fundamental en el nuevo proyecto del Real Madrid, poniendo fin a cualquier debate sobre su futuro.