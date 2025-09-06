Logo e-noticies.cat
Dos homes somriuen, un porta ulleres de sol i l’altre vesteix amb vestit i fa un gest de polze amunt, amb un fons de banderes blanques.
Florentino dona l’OK al fitxatge que ha demanat Xabi Alonso | Camara Europa Press, E-Noticies, @xabialonso
FUTBOL

Anunci oficial del Reial Madrid: el fitxatge somiat per Xabi Alonso val 36 milions

Al tolosà li agrada molt el migcampista alemany

per

Javier Alberca Lamas

L'inici de temporada per al Real Madrid ha estat prometedor. L'arribada de Xabi Alonso a la banqueta ha impulsat un canvi de dinàmica a l'equip. A nivell defensiu, el conjunt blanc s'ha reforçat considerablement, amb fitxatges clau com Trent Alexander-Arnold, Huijsen i Álvaro Carreras.

Tanmateix, encara que la defensa i l'atac estan ben coberts, el Real Madrid continua buscant una solució per al centre del camp. La marxa de Luka Modric i Toni Kroos ha deixat un buit important a la medul·lar, i des de llavors, el club no ha pres mesures clares per reforçar aquesta zona.

Toni Kroos abraça Luka Modric sobre un fons de color lila

La dupla Kroos-Modric es troba a faltar al Reial Madrid | Camara Real Madrid

Xabi Alonso ha intentat incorporar un nou migcampista aquest estiu, però, tot i l'interès de diversos jugadors, l'operació no s'ha materialitzat. La prioritat de Florentino Pérez ha estat reforçar la defensa, cosa que ha deixat de banda la recerca d'un substitut per als històrics migcampistes.

Noms sobre la taula

Tot i no haver aconseguit fitxar al centre del camp, Xabi Alonso té diversos jugadors en ment.

Entre ells hi ha noms com Vitinha, Barella, Adam Wharton o Mac Allister, que han estat vinculats al Real Madrid els darrers mesos.

No obstant això, el gran desig de Xabi Alonso és un altre futbolista, un que coneix bé de la seva etapa a Alemanya.

Angelo Stiller: el futur migcentre del Real Madrid

Angelo Stiller, migcampista de 22 anys, ha demostrat una gran qualitat a l'Stuttgart, on s'ha consolidat com una peça clau de l'equip.

Angelo Stiller en un partit

Stiller agrada molt al Reial Madrid | Camara Europa Press

La seva capacitat per recuperar pilotes, distribuir el joc i fer transicions ràpides l'han convertit en un migcampista complet. Una cosa que seria ideal per a l'esquema de Xabi Alonso. Tot i ser jove, la seva maduresa futbolística i la seva qualitat l'han situat a l'òrbita de diversos dels clubs més importants d'Europa, inclòs el Real Madrid.

El que fa encara més atractiu Stiller és la seva clàusula de rescissió, que el 2026 serà de només 36 milions d'euros. Això converteix el migcampista en una oportunitat econòmica per al Real Madrid, que està avaluant seriosament el seu traspàs. Xabi Alonso, gran admirador del seu joc, creu que Stiller pot ser l'eix del centre del camp del futur, cobrint el buit deixat per Modric i Kroos.

El Real Madrid està clarament enfocat a reforçar la seva medul·lar. Amb l'opció d'Angelo Stiller a la vista, sembla que l'estiu vinent podria portar una nova incorporació de pes a l'equip.

