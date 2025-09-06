Anunci oficial del Reial Madrid: el fitxatge somiat per Xabi Alonso val 36 milions
Al tolosà li agrada molt el migcampista alemany
L'inici de temporada per al Real Madrid ha estat prometedor. L'arribada de Xabi Alonso a la banqueta ha impulsat un canvi de dinàmica a l'equip. A nivell defensiu, el conjunt blanc s'ha reforçat considerablement, amb fitxatges clau com Trent Alexander-Arnold, Huijsen i Álvaro Carreras.
Tanmateix, encara que la defensa i l'atac estan ben coberts, el Real Madrid continua buscant una solució per al centre del camp. La marxa de Luka Modric i Toni Kroos ha deixat un buit important a la medul·lar, i des de llavors, el club no ha pres mesures clares per reforçar aquesta zona.
Xabi Alonso ha intentat incorporar un nou migcampista aquest estiu, però, tot i l'interès de diversos jugadors, l'operació no s'ha materialitzat. La prioritat de Florentino Pérez ha estat reforçar la defensa, cosa que ha deixat de banda la recerca d'un substitut per als històrics migcampistes.
Noms sobre la taula
Tot i no haver aconseguit fitxar al centre del camp, Xabi Alonso té diversos jugadors en ment.
Entre ells hi ha noms com Vitinha, Barella, Adam Wharton o Mac Allister, que han estat vinculats al Real Madrid els darrers mesos.
No obstant això, el gran desig de Xabi Alonso és un altre futbolista, un que coneix bé de la seva etapa a Alemanya.
Angelo Stiller: el futur migcentre del Real Madrid
Angelo Stiller, migcampista de 22 anys, ha demostrat una gran qualitat a l'Stuttgart, on s'ha consolidat com una peça clau de l'equip.
La seva capacitat per recuperar pilotes, distribuir el joc i fer transicions ràpides l'han convertit en un migcampista complet. Una cosa que seria ideal per a l'esquema de Xabi Alonso. Tot i ser jove, la seva maduresa futbolística i la seva qualitat l'han situat a l'òrbita de diversos dels clubs més importants d'Europa, inclòs el Real Madrid.
El que fa encara més atractiu Stiller és la seva clàusula de rescissió, que el 2026 serà de només 36 milions d'euros. Això converteix el migcampista en una oportunitat econòmica per al Real Madrid, que està avaluant seriosament el seu traspàs. Xabi Alonso, gran admirador del seu joc, creu que Stiller pot ser l'eix del centre del camp del futur, cobrint el buit deixat per Modric i Kroos.
El Real Madrid està clarament enfocat a reforçar la seva medul·lar. Amb l'opció d'Angelo Stiller a la vista, sembla que l'estiu vinent podria portar una nova incorporació de pes a l'equip.
