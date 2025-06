Confirmat, el Barça ja sap què ha de fer amb Oriol Romeu: Míchel i el Girona, pendents

Per estrany que sembli, el FC Barcelona ha de prendre una decisió sobre Oriol Romeu. Tot i que ha passat desapercebut per a molts, el migcampista continua sent propietat del club.

Aquesta temporada va jugar cedit al Girona, on, sota les ordres de Míchel, va mostrar un nivell acceptable. Ara, amb la cessió finalitzada, ha de tornar a entrenar amb Hansi Flick.

El FC Barcelona no vol Oriol Romeu

Quan el Barça va fitxar Oriol Romeu del Girona, ho va fer amb la idea de suplir la marxa de Sergio Busquets. Tanmateix, el seu pas pel Barça no va ser com s’esperava. A la temporada que va jugar amb el primer equip, Romeu no va poder adaptar-se a l’exigència de l’entitat culer.

El seu rendiment va estar per sota del que s’esperava, fet que va portar que fos cedit novament al Girona. Ara, amb la cessió conclosa, Oriol Romeu ha de tornar a la Ciutat Comtal, però la situació ha canviat.

Hansi Flick i Deco, responsables de la planificació esportiva del Barça, han de prendre una decisió. I tot sembla indicar que Oriol Romeu no entra en els plans de Flick per a la pròxima temporada. Segons fonts properes al club, el tècnic alemany ja ha parlat amb Deco per forçar la seva sortida.

El Girona puja per tornar a tenir Oriol Romeu

El Girona, on Oriol Romeu ha estat cedit, està interessat a continuar comptant amb ell. Míchel, l’entrenador del conjunt gironí, ha mostrat el seu desig de seguir treballant amb el migcampista català.

Tanmateix, perquè aquesta operació es dugui a terme, tant el jugador com els clubs implicats hauran d’arribar a un acord. En aquest sentit, el Girona està disposat a fer un esforç per mantenir el migcampista, però les negociacions dependran de la postura del Barça i de la voluntat d’Oriol Romeu.

El Girona, al rescat del Barça

La veritat és que, amb el retorn d’Oriol Romeu al FC Barcelona, el club s’enfronta a una situació incòmoda. Hansi Flick no compta amb ell, així que el club necessita prendre decisions per alliberar espai a la plantilla.

Tot i que el jugador té contracte amb el Barça, el més probable és que es busqui una sortida definitiva, i el Girona podria ser el seu destí. Així que, malgrat la incertesa, l’única certesa en aquest moment és que Oriol Romeu no continuarà al Barça. Queda per veure si el seu futur serà al Girona o en un altre club, però la veritat és que el migcampista es troba en una cruïlla.