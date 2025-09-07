Cristiano Ronaldo intenta convencer al Real Madrid: pide 2 fichajes para el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid en 2009 como uno de los mejores jugadores del mundo. En su tiempo en el club, vivió los años más gloriosos de su carrera, dejándose una huella imborrable tanto dentro como fuera del campo.

Con el paso de los años, su nombre se asoció a títulos, goles y una capacidad de trabajo incansable.

Tras su marcha en 2018, dejó el Bernabéu como una auténtica leyenda, habiendo ganado múltiples Champions, ligas y premios individuales, incluido el Balón de Oro.

Un nuevo reto en Arabia Saudí

Hoy en día, Cristiano Ronaldo está en Arabia Saudí, en el Al-Nassr, club al que llegó en 2023 tras su salida de la Premier League.

A pesar de estar en la recta final de su carrera, el astro portugués sigue motivado por batir récords y dejar un legado aún mayor.

En su tiempo en el Al-Nassr, ha logrado mantener un buen nivel de rendimiento, pero lo cierto es que no ha podido conseguir títulos importantes desde su llegada a Arabia.

Cristiano Ronaldo quiere cambiar esta situación lo antes posible, por lo que está buscando refuerzos de calidad que le ayuden a alcanzar el éxito en el futuro cercano.

Refuerzos de lujo: Alaba y Rüdiger

El Al-Nassr ha hecho grandes esfuerzos por reforzarse con jugadores de renombre mundial, incorporando a nombres como Íñigo Martínez y Joao Félix.

Sin embargo, Ronaldo sigue buscando más piezas clave para el Al-Nassr y, según se informa, ha pedido específicamente dos jugadores del Real Madrid: David Alaba y Antonio Rüdiger.

Ambos defensas terminan contrato con el club blanco en el verano de 2026 y, aparentemente, no renovarán con el Real Madrid, lo que ha abierto la posibilidad de fichajes gratuitos.

¿El futuro de Alaba y Rüdiger en Arabia?

La solicitud de Cristiano Ronaldo no ha caído en saco roto, ya que tanto David Alaba como Rüdiger son considerados dos de los mejores defensores del fútbol mundial.

Ambos jugadores han sido piezas fundamentales en la defensa del Real Madrid, pero con la inminente expiración de sus contratos, sus futuros no están definidos.

Florentino Pérez se enfrenta a una situación delicada, pues si bien son pilares de la zaga madridista, la posibilidad de que se marchen gratis sería difícil de evitar.

El interés de Cristiano Ronaldo por fichar a estos jugadores del Real Madrid pone aún más presión sobre este a la hora de poder asegurar el futuro de su defensa.

Mientras tanto, en Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo sigue esperando y luchando por levantar nuevos títulos, con la esperanza de contar con las mejores piezas posibles para poder lograrlo.