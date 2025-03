Brasil superó a Colombia gracias a un gol de Vinícius Júnior en el descuento, pero el partido entre brasileños y colombianos fue destacado por una imagen totalmente extradeportiva. El gesto en cuestión, protagonizado por Raphinha, ha llenado las redes sociales de comentarios y críticas y son muchos los aficionados al mundo del fútbol que valoran el papel del culer.

Todo tuvo lugar en el minuto 100 de partido, cuando Vinícius Júnior fue sustituido y decidió entretenerse y perder tiempo de forma desmesurada. Al ver su dorsal en la tabla del cuarto árbitro, Vinícius Júnior, crack del Real Madrid, empezó a perder tiempo, una actitud que tanto Raphinha como Matheus Cunha le recriminaron. El gesto de Raphinha, actual capitán y dorsal 10 de la selección brasileña, no ha tardado en hacerse viral en unas redes sociales que han vuelto a castigar al madridista.

La pérdida de tiempo del '7' de la canarinha no gustó nada a Raphinha, jugador del Barça, pues sabía que, de ver cartulina amarilla, el extremo no jugaría contra Argentina. Para evitar más dramas y problemas, el crack del Barça se acercó a Vinícius Júnior para obligarle a espabilar para salir del campo, algo que muchos aficionados han aplaudido radicalmente. Vinícius Júnior, por su parte, fue nuevamente criticado, pues demostró no ser capaz de comportarse a pesar de la victoria de Brasil contra Colombia gracias a su tanto en el descuento.

Arden las redes con el gesto de Raphinha a Vinícius Júnior en Brasil: '¿Es broma?'

Vinícius Júnior, autor del gol de la victoria frente a Colombia en las eliminatorias sudamericanas, afirmó que Brasil mereció los tres puntos en el Garrincha por "todo el trabajo realizado". A pesar de su gol, Vinícius Júnior volvió a ser objeto de todo tipo de burlas, pues muchos aficionados consideran que sigue siendo inmaduro y poco profesional sobre el campo.

La parte positiva del pastel se la llevó Raphinha, líder de Brasil y pieza troncal en el Barça de Flick, que tuvo el carácter y la valentía de corregir a Vini. Vinícius Júnior también reconoció que sus compañeros tuvieron que sacarle del campo para que no viera una tarjeta amarilla y se perdiera el próximo partido contra la selección de Argentina.

"Sí, estaba apercibido, es que en los partidos de eliminatorias siempre es complicado, son apenas dos tarjetas. Uno hace una falta y ya está apercibido, y no podía faltar al próximo partido", aseguró el futbolista del Real Madrid, que sí que podrá jugar contra Argentina esta misma semana.