Oficial, Andreas Christensen modifica els plans: El Barça li ho diu a Xabi Alonso

La temporada per Andreas Christensen es podria qualificar com a difícil, complicada i no exempta de polèmica amb els seus continus problemes físics i recaigudes. Va passar pel quiròfan a Suècia a causa de la seva tendinopatia i més endavant va tenir dues recaigudes al soli de la cama dreta. El central danès només ha disputat 26 minuts en el primer partit de la temporada a Mestalla i el seu paper ha estat merament testimonial.

Actualment, Christensen es troba en la recta final de la seva recuperació, està previst que es reincorpori al grup aquesta setmana. És molt possible que els serveis mèdics li acabin per donar l'alta a final de mes però la prudència és màxima tenint en compte les recaigudes recents. Si tot va normal i Christensen va agafant la forma en els entrenaments, podria tenir la seva oportunitat després de la inoportuna lesió del canterà Marc Casadó.

El migcampista català estarà uns dos mesos de baixa a conseqüència d'una ruptura parcial del lligament extern del seu genoll dret. Hansi Flick es queda només amb Frenkie De Jong en aquesta posició i Andreas Christensen podria ajudar amb la seva presència. Encara que la directiva culer té clar que desitja donar-li una sortida aquest pròxim estiu, l'absència d'ofertes interessants podria provocar un canvi de plans.

El futur d'Andreas Christensen

El central danès té contracte en vigor fins al juny de 2026 amb una clàusula de 500M i de moment no ha renovat. El Barça veuria amb bons ulls un traspàs del defensa i podria escoltar ofertes al voltant dels 15M. Recordem que Christensen va arribar al Barça com a agent lliure després d'acabar contracte amb el Chelsea.

Avui dia la preocupació del cos tècnic és com respondrà a l'exigència física i mental que es requereix en el tram final de temporada. El jugador porta un llarg període de temps fora de la competició i la seva resposta en el terreny de joc és una completa incògnita. En funció del seu rendiment en aquests últims mesos transcendentals, el Barça no tanca la porta a negociar una possible renovació del danès.

La possible renovació d'Andreas Christensen

Si finalment es donés la renovació de Christensen, el Barça tindrà un altre problema que resoldre. El club ho té gairebé tot fet amb el central del Bayern Leverkusen Jonathan Tah que acaba contracte aquesta temporada amb el seu equip. Si Christensen acabés quedant-se a la plantilla ho canviaria tot i Deco hauria de cancel·lar el fitxatge de l'alemany i parlar amb Xabi Alonso.

Moltes incògnites per resoldre en un breu període de temps encara que el més important ara és centrar-se de ple en les diverses competicions. El Barça té opcions d'aconseguir els tres títols en joc i tots els integrants de la plantilla seran importants per aconseguir l'objectiu. Christensen té la seva oportunitat d'or per guanyar-se la confiança de Flick en els dos pròxims mesos abans que finalitzi la temporada.