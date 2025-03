Confirmat, l'obsessió de Luis Enrique juga al Barça: 'Seràs el '10' del PSG'

Va saltar la sorpresa; però no a Las Gaunas, sinó al Parc dels Prínceps. Els primers mesos de competició semblaven un curs realment nefast per al PSG, que no acabava d'arrencar i que va estar a prop de quedar eliminat de la Champions només començar. No obstant això, gairebé contra tot pronòstic, l'elenc de Luis Enrique va capgirar la situació, convertint-se fins i tot en un dels conjunts més temibles del Vell Continent

I és que els de la capital francesa es van carregar al que es pronosticava com el gran favorit per conquerir 'La Orejona', el Liverpool. I no és que la fortuna fes acte de presència, per molt que l'eliminatòria es decidís a la tanda de penals, sinó que el PSG va ser clarament molt superior. De sobte, els nois de Lucho han fet un pas endavant, acompassats pel gran talent de Ousmane Dembélé.

I és que l'ex del Barça, com qui no vol la cosa, s'ha posat l'equip a l'esquena i s'ha convertit en el líder del PSG. 'El Mosquit' està mostrant probablement la seva millor versió com a futbolista professional. I, a més, ha afegit a l'equació una variable que abans semblava utòpica, la maduresa.

No obstant això, a París comencen a témer pel futur d'Ousmane Dembélé, ja que s'especula amb la possible arribada d'una d'aquestes ofertes irrefusables procedents del futbol saudita. Amb tot, als despatxos del Parc dels Prínceps ja comencen a preparar-se per si finalment Ousmane Dembélé acabés sucumbint pels petrodòlars.

Si alguna cosa ha deixat clar l'atacant francès és que, tant en el seu joc com en les seves decisions, abunda la imprevisibilitat. I és en aquest ordre d'idees on apareix un dels grans desitjos de Luis Enrique: Fermín López.

Fermín López, el caprici de Luis Enrique

Informa El Nacional que el PSG, a instàncies del tècnic espanyol, té apuntat a Fermín López com el seu desig de cara al pròxim estiu. De primeres, ja sabem que el gran anhel del futbolista d'El Campillo és triomfar al Barça. No obstant això, el seu nul protagonisme i una possible sucosa oferta del PSG, amb trucada persuasiva de Lucho inclosa, podria canviar-ho tot.

La marxa d'Ousmane Dembélé podria ajudar a que els límits salarials del PSG possibilitessin que se li oferís a Fermín López un gran contracte. I, per descomptat, Luis Enrique li oferiria un projecte en el qual ell seria un dels grans protagonistes. Està convençut que l'onubense encaixa a la perfecció amb la seva doctrina futbolística.

No seria molt complex, de fet, millorar la seva participació sobre el verd, ja que el cert és que a la mitjapunta culer, Fermín López és el tercer en discòrdia. Amb prou feines ha estat titular en 5 partits de LaLiga, on suma 639 minuts. I això que, en els seus moments sobre el verd, el bo de Fermín López ha complert amb escreix, però sembla que, per a Flick, si Dani Olmo i Gavi estan disponibles, Fermín és l'última opció.

El seu caràcter aguerrit i treballador, el que precisament l'ha portat a l'elit, no sembla suficient per comptar amb més protagonisme al Barça. A Luis Enrique, en canvi, li fascina la seva idiosincràsia futbolística i per això estaria disposat a lluitar per aconseguir el seu fitxatge. Si l'oferta arriba, veurem si Fermín López es decanta per acceptar la proposta del PSG o per si, com ha fet fins ara, decideix seguir lluitant per un lloc a Barcelona.