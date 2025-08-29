Courtois sigue sin creérselo: Vivencia desagradable en el vestuario del Real Madrid

Thibaut Courtois ha visto de todo en el Real Madrid, desde noches históricas hasta derrotas dolorosas.

Sin embargo, lo que vivió en la última jornada fue, según varias voces, la mayor bronca en el vestuario del Real Madrid desde la llegada de Xabi Alonso.

El motivo no fue otro que la actitud de Vinícius Júnior, cada vez más cuestionada por sus compañeros. El brasileño fue suplente contra el Real Oviedo, algo que no encajó nada bien.

Pidió explicaciones a Xabi Alonso y mostró un enfado que sorprendió a todos, teniendo en cuenta que la temporada acaba de arrancar. Esa tensión se trasladó al campo y, finalmente, al lugar designado como guardarropa.

Thibaut Courtois toma la palabra

El guardameta belga, capitán y referencia del equipo, fue uno de los primeros en recriminarle la actitud.

A él se sumaron Kylian Mbappé, Dani Carvajal y Fede Valverde, todos molestos porque el carioca estuvo a punto de dejar al Madrid con diez. Para los líderes del Real Madrid, esa conducta roza la irresponsabilidad.

Vinícius simuló un penalti que le costó una amarilla y, más tarde, se encaró con el colegiado en la celebración del segundo gol.

Mbappé tuvo incluso que taparle la boca para evitar la expulsión. Courtois, harto de estas salidas de tono, le hizo ver que “no puede ser que siempre haya polémicas” alrededor de él.

Xabi Alonso también le señaló

La reprimenda no vino solo de sus compañeros. Después del partido, Xabi Alonso le dejó claro que no iba a consentir más actitudes tóxicas.

Le recordó que en su equipo todos deben remar en la misma dirección, defender cuando toca y mantener la calma en los momentos difíciles.

El técnico tolosarra le advirtió que, si sigue igual, lo seguirá dejando en el banquillo. El mensaje fue directo: el talento no justifica el desorden, y en este Madrid nadie está por encima de la disciplina colectiva.

Vinícius Júnior, bajo la lupa

En el club saben que Vinícius tiene calidad de sobra para marcar diferencias, pero la paciencia se está agotando.

Sus provocaciones al árbitro, sus gestos a la grada y su carácter impulsivo generan problemas que acaban afectando al grupo.

Por eso, en el vestuario se le exige que cambie de actitud cuanto antes. Mbappé y Courtois quieren líderes comprometidos, no estrellas en solitario.

Por su parte, Xabi Alonso ya ha demostrado que no le temblará el pulso para sentar a cualquier jugador, incluso a uno del peso mediático de Vinícius Júnior.

La temporada acaba de empezar y el brasileño está en el punto de mira. La situación es clara: O recupera la calma y se centra en jugar bien al fútbol, o corre el riesgo de quedarse sin el protagonismo que tanto reclama.