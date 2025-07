Se'n va amb Cesc Fàbregas, solució ideal: el Como paga per un descart de Xabi Alonso

Cesc Fàbregas està fent una feina excel·lent al capdavant del Como. El modest equip italià, que va pujar a la Serie A el curs passat, està sorprenent tothom. El seu projecte esportiu és ambiciós i els seus fitxatges ho confirmen.

L'any passat, Fàbregas ja va pescar a l'elit. Va convèncer Sergi Roberto, canterà i capità del Barça, i Nico Paz, perla del Real Madrid. Aquest estiu, el pla segueix sent el mateix: reforçar amb talent jove i contrastat.

El Como ja ha tancat dues incorporacions de nivell. Una és Jesús Rodríguez, joia del Betis, i l'altra Martin Baturina, migcampista croat a qui molts comparen amb Luka Modric. Dues apostes fermes per consolidar-se a l'elit.

A Madrid hi ha l'objectiu de Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas no es conforma i considera que encara pot treure més profit del mercat. Per això ha posat la seva mirada a Valdebebas. L'ex de l'Arsenal i el Barça vol aprofitar els descartats del Real Madrid.

Xabi Alonso ha aterrat a la banqueta blanca amb les idees molt clares. L'ex tècnic del Bayer Leverkusen ha demanat fitxatges clau per al seu projecte, però també ha hagut de prendre decisions dures. En aquest sentit, ja ha començat a assenyalar sortides.

Amb les marxes confirmades de Luka Modric, Lucas Vázquez i Jesús Vallejo, la llista de baixes segueix creixent. Ara, sembla que li ha arribat el torn a Jacobo Ramón, el canterà que la temporada passada va disputar diversos minuts amb el primer equip. Per ara, sembla que el central de 22 anys no entra en els plans de Xabi.

Alt, contundent i amb bona sortida de pilota, Jacobo havia estat una de les promeses del Castilla, però el seu cicle sembla haver acabat. Ha de buscar un nou destí i aquí és on entra l'interès del Como.

Jacobo Ramón, rumb a Itàlia

Segons s'ha sabut en les últimes hores, Jacobo Ramón està a un pas de signar pel club de Fàbregas. El Como pagarà 2,5 milions d'euros en una operació discreta, però molt ben pensada.

Per la seva banda, el Real Madrid es guarda el 50% dels drets del jugador. A més, ha inclòs una clàusula que li assegura un percentatge en cas de futura venda. Moviment intel·ligent de totes dues parts.

L'operació es farà oficial en els pròxims dies. Jacobo serà el quart fitxatge del Como aquest estiu, ja que Cesc Fàbregas confia en el seu potencial. Creu que pot adaptar-se a la Serie A i créixer com a central en un context competitiu.

D'aquesta manera, caldrà seguir de prop la seva evolució, però el que està clar és que a Itàlia hi ha il·lusió. Per a Jacobo Ramón podria ser l'oportunitat de la seva vida per poder créixer com a futbolista d'elit.