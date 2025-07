El Barça fitxa per 0 euros el nou Sergio Busquets: més jove i millor que Marc Casadó

Parlar de Sergio Busquets és parlar d'una llegenda culer: 15 temporades al Barça rendint al més alt nivell. El capità es va acomiadar amb 719 partits oficials a les seves esquenes, dels quals en va guanyar més de 500, sumant un total de 31 títols. Una època gloriosa que va portar el Barça a ser l'exemple de l'elit futbolística mundial.

La temporada 2007-08 va tenir d'entrenador Pep Guardiola al filial, la presència del tècnic de Santpedor al primer equip acabaria sent fonamental per a la carrera de Sergio Busquets. Aquella temporada es va proclamar campió de Tercera Divisió, aconseguint l'ascens a Segona B. Tot va canviar la temporada següent, en què Guardiola es va fer càrrec del primer equip.

Guardiola va trucar a Busquets, no va trigar a debutar a Primera: el 13 de setembre de 2008 li va donar l'alternativa i la titularitat davant el Racing de Santander. Poc li va costar, a partir d'aquesta data, fer-se amb la titularitat, tot i que es va mantenir amb fitxa del filial durant un temps. Sergio Busquets va marcar una època històrica de grandesa esportiva al Barça, segurament la més gran viscuda fins al moment.

El substitut de Sergio Busquets

Des de la seva marxa a l'Inter de Miami, el Barça va quedar orfe d'un pivot defensiu de la talla del de Sabadell. Durant les últimes temporades, l'encarregat d'exercir aquesta funció ha estat Frenkie de Jong, amb més ombres que llums, tot i la seva indiscutible qualitat. És per això que Hansi Flick va confiar en la figura de Marc Casadó, que no havia comptat per Xavi Hernández, demostrant tot el seu potencial.

El de la Masia va començar a aparèixer a les alineacions del tècnic alemany ratllant a un altíssim nivell i demostrant el seu bon fer al terreny de joc. Ràpidament es va assentar com a titular indiscutible i el nivell de l'equip va millorar exponencialment. Tanmateix, de cara a la nova temporada, tant Casadó com De Jong apunten a ser suplents, ja que el Barça ha trobat en Marc Bernal el nou Busquets.

El retorn de Marc Bernal

El jugador de Berga, que aviat farà un any de la seva gravíssima lesió, s'està recuperant a la perfecció i encararà l'últim tram de la mateixa. El seu calvari està a punt de finalitzar: va ser un cop dur quan millor estava jugant i Flick li acabava de donar la titularitat. Va tocar el cel i va caure abruptament del mateix en un obrir i tancar d'ulls, el futbol li mostrava la seva cara més dura.

Més enllà de la recuperació de la lesió, Bernal ha sorprès tothom amb la seva feina física constant, que li ha fet guanyar massa muscular. Ha guanyat múscul a braços i cames, Bernal no ha perdut el temps en tots aquests mesos que ha estat de baixa. El seu retorn a l'equip serà gradual, com ja va passar amb Gavi; el que ja és una certesa és que Marc Bernal tornarà més fort.