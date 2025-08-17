Se confirman los rumores, lo de Fede Valverde es verdad: 'Va a jugar...'

Hablar de Fede Valverde es hablar de uno de los jugadores más importantes del equipo blanco y uno de los pesos pesados del vestuario. El futbolista uruguayo ha sido intocable en el esquema de Carlo Ancelotti durante las últimas temporadas. La llegada de Xabi Alonso al banquillo podría propiciar cambios en el equipo y la incidencia en el juego que pueda tener Valverde.

La pasada temporada, el uruguayo lo jugó casi todo, siendo el verdadero comodín del equipo alternando varias demarcaciones. Valverde jugó tanto en la medular como de lateral diestro cuando el equipo lo necesitó debido al aluvión de bajas por lesión. El uruguayo llegó literalmente fundido a final de temporada y ahora Xabi Alonso quiere proteger al jugador para evitar que se repita dicha situación.

El técnico ya habría indicado a Fede Valverde que este año no será intocable y que puede partir des del banquillo en ciertos partidos. No se trata de ningún castigo ni tampoco de falta de confianza sino de dosificar al jugador. Xabi Alonso sabe de la importancia de Fede Valverde en el equipo, es el pulmón del mismo y sin ningún sustituto adecuado para su labor.

Los temores del Real Madrid con Valverde

Este pasado lunes, el Madrid anunciaba la convocatoria para el segundo amistoso de la pretemporada contra el WSG Tirol. Sorprendía la ausencia de Fede Valverde por unos problemas de sobrecarga muscular en sus gemelos. Aunque se espera esté listo para el debut liguero del próximo martes 19 contra Osasuna, su situación pone en sobreaviso a Xabi Alonso.

A sus 27 años, el centrocampista es indiscutible en el once por su incansable trabajo pero también un líder en el vestuario. Su perfil de todo campista e igualmente su recorrido, hicieron que el Madrid pagara 5M en su día por sus servicios a Peñarol de Montevideo. En la pasada temporada fue uno de los pocos que mantuvo el nivel, prueba de ello, es la sobreexplotación que Carlo Ancelotti hizo del jugador sin rotaciones.

Fede Valverde, el más utilizado

Fede ha sido el más utilizado por Carlo Ancelotti en las dos últimas temporadas, siempre rayando a gran nivel físico, solo se perdió dos encuentros. Xabi Alonso no quiere riesgos de perder al uruguayo por un largo período de tiempo siendo consciente de que arrastra agotamiento de la pasada temporada. Valverde jugó la friolera de 65 partidos, y con el objetivo de no agravar las molestias actuales, el técnico vasco dosificará a Valverde.

Xabi Alonso quiere al uruguayo en la medular donde lo ve como indispensable para el equipo y no volverá al lateral diestro. El Madrid cuenta en esa posición con Dani Carvajal, recuperado de su grave lesión, y el nuevo fichaje Alexander Arnold. Valverde ha confirmado que llegará seguro para el debut contra Osasuna, ahora, veremos si Xabi Alonso optará por darle descanso o bien hacerle partir de inicio.